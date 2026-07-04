Dos años después, persiste el misterio por desaparición de Ana Iris Román

La familia denuncia que la investigación permanece estancada y pide que el caso se aclarezca. ( FUENTE EXTERNA )

Este sábado 4 de julio se cumplen dos años de la desaparición de la dominicana Ana Iris Román Martínez,de 54 años, quien salió de su vivienda en Herrera del municipio de Santo Domingo Oeste, con destino a Los Alcarrizos para visitar a su padre, pero nunca llegó a su destino, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

La familia denuncia que el caso permanece sin respuesta.

Entre los elementos que permanecen bajo incertidumbre están dos números telefónicos considerados de interés en la investigación —uno de una expareja de la víctima, y otro desde el cual se recibió una llamada minutos después de que Ana Iris saliera de su residencia— que hasta el momento no han sido investigados por las autoridades correspondientes.

Acciones de la autoridad

La familia también señala que, conforme a la última ubicación registrada de su teléfono celular, apagado en la zona de Los Almendros, Monte Plata, una unidad canina de la Policía Nacional marcó un posible hallazgo relacionado con la víctima. Sin embargo, la búsqueda en ese punto fue interrumpida por fallas operativas y nunca fue retomada.

A esto se suma que la fiscal inicialmente a cargo del caso se declaró incompetente para continuar la investigación, dejando a la familia en la incertidumbre sobre quién dará seguimiento formal al expediente.

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Evelyn Abreu, hija de Ana Iris y fundadora de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos (Asodofade), ha mantenido la búsqueda activa durante estos dos años, exigiendo a las autoridades que el caso no sea olvidado.

Llamado de la familia

La desaparición de Ana Iris Román Martínez forma parte de una realidad que afecta a miles de familias dominicanas. Solo entre 2022 y febrero de 2026, la Policía Nacional recibió 3,313 reportes de personas desaparecidas en el país.

La familia de Ana Iris hace un nuevo llamado público a las autoridades competentes para que el caso sea reasignado, investigado con seriedad, y que las líneas de investigación pendientes —los números telefónicos y el hallazgo canino en Monte Plata— finalmente sean atendidas.

Cualquier persona con información sobre el paradero de Ana Iris Román Martínez puede comunicarse a través de las redes sociales de Asodofade.

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