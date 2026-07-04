Regresan al país los rescatistas dominicanos que participaron en misión humanitaria en Venezuela

Los 19 rescatistas dominicanos que participaron en la Operación Quisqueya Solidaria. ( FUENTE EXTERNA )

Los 19 rescatistas dominicanos que participaron en la Operación Quisqueya Solidaria regresaron este sábado al país, luego de concluir una misión humanitaria de más de una semana en la República Bolivariana de Venezuela, donde colaboraron en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectaron esa nación.

El contingente arribó a las 7:21 de la noche en un vuelo humanitario procedente de Venezuela, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) y operado por Arajet. En la misma aeronave retornaron además 50 ciudadanos dominicanos repatriados y 12 venezolanos con vínculos familiares con dominicanos.

A su llegada, los socorristas fueron recibidos por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, y el viceministro de Política Exterior Bilateral del Mirex, Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez.

Durante el acto de bienvenida, las autoridades reconocieron la entrega, el profesionalismo y la vocación de servicio demostrados por los rescatistas durante su participación en las operaciones de asistencia humanitaria.

"Ustedes no solamente llevaron las herramientas para poder salvar vidas, sino también el corazón lleno de esperanza. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. ¡Regresaron nuestros héroes!", expresó la vicepresidenta al darles la bienvenida.

Detalles de la misión

Peña destacó que la actuación del contingente refleja la capacidad de respuesta de la República Dominicana ante emergencias internacionales y aseguró que el Gobierno continuará fortaleciendo la preparación y las capacidades de las instituciones responsables de este tipo de misiones.

Como parte de la misión oficial también regresaron el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), Leonardo Reyes Madera, quien realizó evaluaciones a las instalaciones diplomáticas dominicanas en Venezuela, así como el ministro de Salud Pública, quien coordinó el establecimiento de una misión médica que brindará atención a los afectados mediante un hospital móvil EMT-1.

Con el retorno de este grupo de 62 personas, suman 171 los ciudadanos trasladados de manera segura al país mediante los vuelos humanitarios organizados por el Gobierno del presidente Luis Abinader como parte de la Operación Quisqueya Solidaria.

La operación incluyó el despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate, asistencia consular, apoyo logístico y ayuda humanitaria para las comunidades venezolanas afectadas por el desastre, reafirmando el compromiso de la República Dominicana con la cooperación y la solidaridad internacional.