Ahora son 36 las rutas de Santiago que aumentaron el precio del pasaje

La CNTT aplica el reajuste en 36 rutas y atribuye la medida al incremento de los costos operativos del sector. ( FUENTE EXTERNA )

La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) amplió este domingo el reajuste de las tarifas del transporte público al incorporar rutas urbanas, interurbanas y provinciales de Santiago y la región Norte, en una medida que ya alcanza un total de 36 rutas, según informó el presidente del gremio, Juan Marte.

En el caso de las rutas urbanas, el pasaje comenzó a cobrarse desde este domingo, con un aumento de RD$5, pasando de RD$35 a RD$40, mientras que la organización no especificó el monto del reajuste aplicado en las rutas interurbanas y provinciales.

Marte explicó a Diario Libre que el incremento se está aplicando de manera progresiva en distintas empresas y corredores de transporte, y que la medida responde a los aumentos sostenidos en los costos operativos del sector.

Entre las rutas interurbanas y provinciales que ya aplican el reajuste figuran Santiago–Puerto Plata (Servitaxa), San José de las Matas–Santiago (Uchosajoma), Navarrete–Puerto Plata (Sichonava), La Sierra–Santiago, Maimón–Puerto Plata, Guananico–Puerto Plata, La Cuesta–Santiago, Imbert–Puerto Plata, Sabana Iglesia–Santiago, El Mamey–Puerto Plata, Nava–El Mamey–Puerto Plata, Los Guandules–Santiago, Hato del Yaque–Santiago y Pedro García–Santiago.

Otros destinos

Asimismo, también comenzaron a aplicar el reajuste diversas rutas urbanas y empresas de transporte, entre ellas Negrito Camaján (Ruta N), Ruta NC, Ruta L, Ruta P, Ruta PC, La Gallera, la Asociación de Choferes de Puñal Adentro, Ruta PA, Transporte Ortega de Moca, Ruta RPA, Ruta SP, Presa de Tavera–Santiago, Asociación de Choferes Unidos de la Ruta U, Ruta F de Cienfuegos, el Consorcio de Empresas de Transporte de la Autopista Duarte, Ruta HV, Ruta H, Ruta HB, Ruta G, Ruta E, Ruta CA y la empresa de transporte Canca-Tamboril.

El dirigente reiteró que la decisión responde al incremento de los combustibles, repuestos, lubricantes, neumáticos y demás insumos necesarios para la operación del transporte público.

Marte también negó que la CNTT o sus afiliados reciban subsidios de combustible por parte del Gobierno.

"Esto rompe con el anuncio que se había hecho de que se iban a congelar los combustibles por tres meses, aunque consideramos insuficientes las rebajas frente a los aumentos que se han hecho. En cuanto a si recibimos subsidio de combustible, con nosotros no. Yo en lo personal ni la institución nuestra recibe subsidios del Gobierno dominicano ni tiene ningún privilegio del Gobierno", expresó Marte.

El pasado jueves, la CNTT había anunciado el reajuste tarifario como respuesta al aumento de los costos del sector transporte.

La medida ha generado reacciones entre usuarios, quienes expresan preocupación por el impacto en sus gastos diarios, especialmente aquellos que deben utilizar múltiples rutas para desplazarse.

La Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) informó previamente que sus unidades mantendrán sin variación las tarifas del servicio.