Gobierno continúa entrega de alimentos a familias de bajos ingresos

Las jornadas más recientes beneficiaron a residentes de sectores del Distrito Nacional, como Villas Agrícolas, Gualey, Las Cañitas, 24 de Abril, 27 de Febrero y Simón Bolívar. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), continúa fortaleciendo su programa de asistencia social con la entrega de raciones alimenticias crudas y cocidas a familias de escasos recursos en distintos sectores del Gran Santo Domingo y otras localidades del país, informó este domingo la entidad.

Acciones de la autoridad

Las raciones crudas son distribuidas directamente en los hogares mediante operativos casa por casa, mientras que los alimentos cocidos son suministrados a través de los comedores comunitarios que operan en coordinación con la institución, garantizando una respuesta oportuna a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Las jornadas más recientes beneficiaron a residentes de sectores del Distrito Nacional, como Villas Agrícolas, Gualey, Las Cañitas, 24 de Abril, 27 de Febrero y Simón Bolívar, donde brigadas de la institución llevaron apoyo directo a familias de bajos ingresos.

Estas acciones forman parte de la política social impulsada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, orientadas a garantizar la seguridad alimentaria de miles de familias y a mantener una presencia constante del Estado en las comunidades con mayores necesidades.

El director de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, indicó que esta institución mantiene un despliegue permanente para atender a los sectores más vulnerables y llevar respuestas concretas a quienes requieren el respaldo del Gobierno.

Compromiso institucional

"Nuestro compromiso es seguir trabajando de cerca con la gente y responder de manera oportuna a sus necesidades, como ha sido siempre el deseo de nuestro presidente Luis Abinader Corona, de continuar llevando una asistencia directa a las comunidades más necesitadas del país", expresó Féliz Arbona.

El funcionario señaló que, además de los operativos alimentarios, Dasac mantiene el apoyo continuo a organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, iglesias y entidades comunitarias que desarrollan programas de asistencia dirigidos a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos.

"Tal como ha establecido el presidente Abinader, estamos fortaleciendo la protección social y llevando soluciones a quienes más lo necesitan mediante una política de asistencia integral que impacta positivamente a miles de dominicanos", agregó.

Impacto en la comunidad

Los beneficiarios manifestaron su agradecimiento por la iniciativa, resaltando que la ayuda recibida representa un importante respaldo para la economía de sus hogares, mejorando de esa forma su calidad de vida.

Féliz Arbona, informó que estos operativos continuarán desarrollándose en distintas provincias y municipios del país, con el objetivo de seguir ampliando la cobertura de los programas de asistencia social y garantizar apoyo oportuno a las familias dominicanas