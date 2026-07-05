Más de 14 rutas del transporte urbano en Santiago afiliadas a la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) comenzaron a aplicar desde este domingo el aumento del pasaje, que pasó de 35 a 40 pesos por persona, en cumplimiento del anuncio realizado por ese gremio durante la pasada semana.

La medida, impulsada por la CNTT que dirige Juan Marte, se implementa en medio de alegatos del sector choferil sobre el incremento del costo de vida y el alza constante de los combustibles y otros insumos operativos.

De acuerdo con lo informado, el reajuste ya está siendo cobrado en unidades urbanas afiliadas a la organización, mientras se prevé que otras rutas se integren al aumento a partir de este lunes.

El presidente de la CNTT, Juan Marte, aseguró que la decisión responde a la realidad económica del sector y negó que tanto él como la institución reciban subsidios de combustible por parte del Gobierno.

"Esto rompe con el anuncio que se había hecho de que se iban a congelar los combustibles por tres meses, aunque lo consideramos insuficiente para los aumentos que se han hecho. En cuanto a si recibimos subsidio de combustible, con nosotros no. Yo en lo personal ni la institución nuestra recibe subsidios del Gobierno dominicano ni tiene ningún privilegio del Gobierno", expresó Marte.

Asimismo, indicó que el incremento ya está en ejecución en varias rutas y advirtió que el ajuste podría extenderse en las próximas horas.

Dice otras 33 subirán también

"En cuanto al aumento del pasaje, eso sigue como se anunció. De hecho, más de 14 rutas ya están cobrando el aumento y es probable que el lunes a las 10 de la mañana anunciemos otras 33 más que se sumarían", agregó.

El dirigente explicó previamente que la medida responde al aumento sostenido de los combustibles, repuestos, lubricantes, neumáticos y otros costos operativos que inciden directamente en la rentabilidad del transporte público.

Alza de combustibles y costos operacionales

Durante el anuncio inicial, la CNTT defendió el reajuste como una medida necesaria, mientras que sectores de usuarios han manifestado su rechazo, alegando el impacto económico que representa el aumento del pasaje en sus gastos diarios, especialmente para quienes deben utilizar múltiples rutas para trasladarse a sus centros de trabajo.

La organización transportista sostiene que el ajuste es inevitable ante la presión de los costos operacionales y asegura que el transporte en Santiago ha mantenido históricamente tarifas bajas en comparación con otras regiones del país.