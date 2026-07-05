Migración aclara mujer fue retenida por presentar documentos falsos no por ser parturienta

La Dirección General de Migración (DGM) comunicó este domingo que la retención de una joven que dio a luz en el Hospital Regional Doctor Antonio Musa, en San Pedro de Macorís, se debió a que presentó documentos de identidad falsos y no a su condición de parturienta.

En un comunicado, la institución explicó que la cédula presentada por la madre de la joven correspondía a un caso de suplantación de identidad, situación que, según dijo, fue confirmada por la Junta Central Electoral (JCE). Agregó que esa irregularidad invalidó el resto de los documentos aportados, por lo que fue necesario realizar un proceso de verificación.

La DGM indicó que, tras confirmar que el padre del recién nacido es dominicano, permitió que la joven permaneciera en el país, al considerar la protección del núcleo familiar.

Dice tuvo preeclampsia

De acuerdo con la entidad, la adolescente permaneció hospitalizada durante 16 días debido a un cuadro de preeclampsia y, al momento del parto, no contaba con documentación válida de identificación.

Te puede interesar RD analizará flexibilización de permisos migratorios para venezolanos tras terremotos

Migración explicó que el caso fue evaluado por un equipo integrado por investigadores, abogados y psicólogos, con el apoyo de instituciones como el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), la Junta Central Electoral, la Procuraduría General de la República y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La institución recordó que las extranjeras en condición migratoria irregular son trasladadas a los centros de procesamiento migratorio únicamente después de recibir el alta médica y de que se confirme que tanto la madre como el recién nacido se encuentran fuera de peligro. Añadió que quienes no pueden demostrar un estatus migratorio regular son repatriadas conforme a la Ley General de Migración 285-04.

La DGM sostuvo que sus actuaciones se realizan con apego a la legislación vigente y al debido proceso, al tiempo que reiteró su compromiso con el respeto a los derechos de las personas y la aplicación de la normativa migratoria.