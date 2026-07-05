Policía designa nuevo comandante operativo en SDO tras muerte de Darlin Mercado

El coronel Luis Peña Peña es el nuevo comandante del Departamento Operativo de Santo Domingo Oeste. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional designó al coronel Luis Peña Peña como nuevo comandante del Departamento Operativo de Santo Domingo Oeste, en sustitución del coronel Arnaud, en medio de la investigación por la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes durante una intervención policial en el sector Herrera.

La designación fue oficializada mediante un memorándum firmado por el director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

El relevo se produce días después de que Darlin Mercado Reyes, de 19 años, falleciera tras recibir un disparo de un cabo policial en el sector La Cañada de Guajimía, un hecho que ha generado indignación, protestas y reclamos de justicia por parte de familiares y comunitarios.

Investigación en curso

El caso es investigado por el Ministerio Público, que solicitó prisión preventiva contra el cabo José Francisco Moreta Heredia, imputado de homicidio voluntario.

Aunque la Policía Nacional no vinculó de manera expresa el cambio de mando con el hecho, informó que la designación de Peña Peña busca fortalecer la supervisión operativa en Santo Domingo Oeste y garantizar el cumplimiento de los protocolos de actuación policial.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Debate sobre el uso de la fuerza

La muerte de Darlin Mercado también ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales durante intervenciones relacionadas con motociclistas y operativos de fiscalización en distintos sectores del país.