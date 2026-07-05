Procuradora pide un pacto nacional para enfrentar las causas de la violencia

Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República (centro) en la actividad. ( FUENTE EXTERNA )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, propuso este domingo la creación de un Pacto de Estado por la Convivencia con el objetivo de enfrentar las causas estructurales de la violencia y la criminalidad en el país.

La magistrada hizo el planteamiento durante la conferencia "Anatomía de la Violencia y la Criminalidad en la República Dominicana: Radiografía para una Transformación Necesaria", organizada por la Cooperativa Vega Real.

Reynoso sostuvo -indica una nota de prensa- que la respuesta a la violencia debe trascender las acciones punitivas y enfocarse en la prevención mediante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la educación, las familias, la participación comunitaria y la institucionalidad democrática.

"Estoy planteando que en República Dominicana firmemos un nuevo contrato social afianzado en respeto, en principios, en valores, en escucha con empatía y en oportunidades para quienes menos tienen", expresó.

La procuradora afirmó que, aunque el país ha registrado avances en la reducción y control de la criminalidad, persisten desafíos que requieren una respuesta integral y sostenida de todos los sectores de la sociedad.

En ese sentido, planteó que el pacto debe involucrar al Estado, las familias, los centros educativos, las iglesias, las organizaciones comunitarias, el sector privado y la sociedad civil para promover una cultura de convivencia y ampliar las oportunidades para los sectores más vulnerables.

Durante la actividad, Reynoso fue reconocida como Visitante Distinguida de La Vega por el ayuntamiento del municipio y recibió una placa de la Cooperativa Vega Real por su labor al frente del Ministerio Público.