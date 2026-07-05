# Multitud acompaña restos de Darlin Mercado Reyes en medio de reclamos de justicia

Una multitud acompañó este domingo el vehículo que trasladaba los restos de Darlin Mercado Reyes, el joven de 19 años ultimado de un disparo por un agente de la Policía Nacional en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste.

Familiares, amigos y residentes del barrio siguieron el cortejo en motocicletas y otros vehículos hasta su última morada. Durante el recorrido se escuchó una canción urbana cuyo estribillo repetía "Mataron a un inocente", así como música del grupo cristiano Tercer Cielo, en medio de escenas de dolor, llanto e indignación.

Detalles del incidente

Mercado Reyes perdió la vida el pasado viernes, luego de recibir un disparo realizado por un miembro de una patrulla policial durante una intervención vinculada a la motocicleta en la que se trasladaba junto a otro joven.

El video del hecho documenta el origen de la discusión y el momento del disparo. No hubo persecución ni forcejeo con la patrulla por parte de Darlin Mercado. El joven que conducía la motocicleta reclamaba que se le explicara el motivo de la detención. Darlin se acercó desarmado y, en medio del reclamo, el agente le disparó.

Tras el disparo, Mercado Reyes cayó al pavimento mientras residentes del sector pedían auxilio y reclamaban por lo ocurrido. Parte de la patrulla se retiró del lugar, según se observa en las imágenes, lo que aumentó la indignación de familiares y comunitarios.

Impacto comunitario

El agente señalado por realizar el disparo fue identificado como el cabo José Francisco Moreta Heredia, quien fue entregado al Ministerio Público. La Policía Nacional informó que la Dirección Central de Asuntos Internos abrió una investigación disciplinaria para establecer responsabilidades dentro de la institución.

La muerte del joven provocó protestas en La Cañada de Guajimía y en otros puntos de Santo Domingo Oeste. Comunitarios quemaron neumáticos, bloquearon vías y exigieron justicia. Este domingo, durante el traslado de los restos, residentes de otros sectores también salieron a las calles para solidarizarse con la familia.

Algunos manifestantes lloraban mientras denunciaban lo que calificaron como un abuso policial. Otros pidieron sanciones ejemplares y llegaron a plantear la eliminación de la Policía Nacional, institución a la que acusaron de constantes abusos y prácticas de "macuteo".

Las manifestaciones de dolor no se limitaron a familiares directos de Darlin Mercado. Algunos residentes aclararon que no eran parientes del joven, pero dijeron sentirse identificados con el caso porque, según afirmaron, también han perdido allegados en hechos atribuidos a agentes policiales. Varios evitaron ofrecer detalles por el tiempo transcurrido y por temor a represalias.

Familiares y vecinos han descrito a Darlin como un joven trabajador, tranquilo y sin antecedentes de conducta delictiva. Su muerte ha sido asumida por comunitarios de Herrera como un caso de abuso policial y como una muestra de la desconfianza que persiste hacia las actuaciones de patrullas en los barrios.

Reacciones oficiales

Noel Mercado, padre de la víctima, ha pedido que la investigación no se limite al agente que hizo el disparo. También reclama que se establezca la responsabilidad de los demás miembros de la patrulla que estuvieron presentes durante la intervención y que, según denuncia la familia, no auxiliaron al joven después de ser baleado.

La indignación por el caso llegó hasta las principales autoridades del país. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, condenó el hecho y lo calificó como imperdonable. También afirmó que ningún uniforme puede servir de protección frente a la impunidad.

El presidente Luis Abinader también reaccionó públicamente tras ver el video del incidente. Expresó indignación por lo ocurrido y pidió que el proceso judicial avance con una sanción proporcional a la gravedad del hecho.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, visitó a la familia de Mercado Reyes, expresó condolencias y sostuvo que el agente señalado debe recibir la sanción correspondiente conforme a la ley.

El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público. Entre los puntos pendientes están la calificación jurídica del hecho, la solicitud de medida de coerción contra el agente señalado, las pericias correspondientes y la posible responsabilidad de los demás miembros de la patrulla.

Este domingo, mientras el cuerpo de Darlin Mercado Reyes era llevado a su última morada, el reclamo de justicia volvió a tomar las calles de Santo Domingo Oeste. La consigna que acompañó el cortejo resumió el sentimiento de familiares, amigos y vecinos: "Mataron a un inocente"