República Dominicana tiende la mano a Venezuela tras los terremotos

Los terremotos gemelos del pasado 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5, sacudieron con fuerza el estado costero de La Guaira. El desastre ocurrió en medio de una crisis prolongada que causó la salida de casi ocho millones de venezolanos en los últimos años y deterioró servicios esenciales como la salud, el suministro de agua y la electricidad.

También sorprendió a República Dominicana y Venezuela cuando ambos intentaban recomponer unas relaciones diplomáticas fracturadas desde julio de 2024.

En ese contexto llegó la ayuda dominicana. Como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, un avión partió el sábado 4 de julio desde Santo Domingo hacia el principal aeropuerto internacional venezolano con personal médico, especialistas en emergencias, equipos de evaluación estructural e insumos para apoyar la respuesta humanitaria. El mismo vuelo regresaría horas después con dominicanos y familiares venezolanos que decidieron dejar el país tras la tragedia.

La misión

La delegación dominicana la componen 40 profesionales de áreas como emergenciología, ginecología y obstetricia, cirugía menor, pediatría, ecografía y salud mental.

"Agradecer la oportunidad que nos dan de estar aquí en Venezuela en un momento tan duro en el que las adversidades demuestran que los países hermanos se asisten", expresó el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah. "Venezuela no está sola".

Al grupo lo recibió la viceministra de la Red de Atención Ambulatoria de Venezuela, Noly Coromoto Fernández, y el vicecanciller para el Caribe, Raúl LiCausi.

"Vienen no solo ayuda humanitaria, también especialistas en sismología y expertos en evaluación estructural. Eso será importante para esta nueva fase en la que estamos", afirmó LiCausi.

El diplomático recordó además los históricos vínculos entre ambos pueblos. "Venezuela siempre estuvo para el pueblo dominicano y recibir hoy esta ayuda de parte del Gobierno dominicano es un gesto más de esa hermandad que nos une".

La estrategia contempla la rotación de personal cada 15 días. De hecho, seis expertos dominicanos en emergencias y desastres llegaron previamente para evaluar las necesidades sobre el terreno.

Durante su visita a La Guaira, Atallah inspeccionó la instalación del Equipo Médico de Emergencias Tipo 1 (EMT-1) dominicano en el Estadio César Nieves.

La unidad podrá atender entre 150 y 200 pacientes diarios. Junto al personal médico llegaron más de 42,000 vacunas, antibióticos de amplio espectro y equipos destinados al saneamiento de agua potable.

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La necesidad es clara.

En La Guaira, por ejemplo, el Hospital Rafael Medina Jiménez redujo su capacidad de 108 a apenas 35 camas debido a los daños sufridos por el doblete sísmico. A ello se suman las limitaciones acumuladas durante años por la crisis del sistema sanitario venezolano.

"Hay una población con patologías crónicas, pero también se requiere atención humanizada, que es lo que conocemos de las ciencias de la salud de República Dominicana", señaló la viceministra Coromoto.

La misión incluyó además especialistas en infraestructura. El director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, Leonardo Reyes, inspeccionó las instalaciones de la Embajada y el Consulado dominicanos en Venezuela y concluyó de forma preliminar que no presentan daños estructurales significativos.

Según el último balance oficial difundido este sábado, la tragedia dejó al menos 2,954 fallecidos y 16,592 heridos.

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Empezar de nuevo

Pero más allá de los números y la diplomacia, al vuelo de regreso lo marcaron las historias personales.

En la aeronave viajaban niños, adolescentes, adultos mayores y personas con movilidad reducida. Antes de abordar, todos atravesaron un largo proceso de verificación realizado por las autoridades venezolanas.

En este segundo vuelo de retorno masivo llegaron 50 dominicanos y 12 venezolanos. Con ellos, ya suman 171 las personas que regresaron al país mediante vuelos humanitarios.

Mientras buscaba su asiento, una mujer cerraba los ojos para contener las lágrimas. Varias filas más adelante, una madre intentaba entretener a su hijo, de unos siete años, con una revista.

"Cos-ta Rica, Co-co-lombia, Estadoj Unidoj. ¡Ya leí todo!", celebró el pequeño después de recorrer con dificultad los nombres impresos. A su corta edad ya sabía leer y también entendía algo qué tan fuerte puede sentirse un terremoto.

En otra fila viajaban una madre y sus dos hijos. Poco antes del despegue, el joven, de unos 20 años, llamó por teléfono a una amiga para despedirse. Le contó que viviría con su abuela y que esperaba comenzar una nueva etapa.

"Me voy a RD porque tengo que echar pa´lante", dijo.

Horas después, mientras el avión descendía sobre Santo Domingo, observaba en silencio por la ventanilla. Cuando las ruedas tocaron tierra y la cabina se llenó de aplausos y gritos de "¡Plátano Power!", una sonrisa se dibujó en su rostro.

Entre los retornados también estaba Margarita Reyes, de 68 años. Vivió más de cuatro décadas en Venezuela y llevaba ocho años sin visitar República Dominicana.

El miedo pesó más en la balanza.

La idea de volver a su apartamento después de los terremotos le producía angustia. Detrás quedaban su hogar, sus hijos y ocho nietos.

"De repente se me pase el miedo y vuelva", confesó.

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Entre aplausos

El vuelo humanitario — gestionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y operado por Arajet— también permitió el retorno del equipo dominicano de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, integrado por 19 rescatistas que conformaron la primera misión internacional en llegar a Venezuela tras los sismos.

Junto a ellos regresó la misión consular encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, responsable de coordinar la asistencia a los dominicanos que solicitaron regresar al país.

En el Aeropuerto Internacional de Las Américas, los esperaba una comitiva encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; y el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo, en representación del canciller Roberto Álvarez.

Además, a los rescatistas, que permanecieron diez días en territorio venezolano, los recibieron los aplausos de decenas de personas congregadas en la terminal aérea.