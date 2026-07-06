Regularán paradas y licencias de motoconchos, pero pasajeros sin casco seguirán sin multa

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, posa junto con autoridades de la Digesett, Intrant y miembros del sector de motoconchistas luego del anuncio de el programa de regulación ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Ayuntamiento de Santo Domingo Este (SDE), junto a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y representantes de los motoconchistas, anunció este lunes el inicio de un plan para regular y reorganizar ese sector en el municipio. A pesar de que van a fiscalizar el uso de cascos homologados y certificados por parte de los motoristas, aún no se tiene fecha para cuando se hará lo mismo con los pasajeros, violando así lo establecido en la Ley 63-17.

Durante la presentación, las autoridades informaron que, por el momento, no fiscalizarán a los pasajeros de motocicletas que circulen sin casco homologado, pese a que la Ley 63-17 establece la obligatoriedad de esa protección tanto para conductores como para acompañantes, como lo sostiene el artículo 157 de la ley.

El secretario general del cabildo, Jesús Colón, explicó que el proceso comenzará con un registro detallado de los motoristas que operan en el municipio para identificar quiénes trabajan a través de asociaciones y federaciones y quiénes lo hacen de manera independiente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/whatsapp-image-2026-07-06-at-24814-pm-25dc998e.jpeg Jesús Colón, secretario general del cabildo (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

"Al frente de ese programa el alcalde tuvo a bien ponerlo en nuestras manos y, en conjunto con todas las asociaciones y federaciones, comenzamos la labor de montarlo", expresó.

Añadió que la iniciativa responde a instrucciones impartidas por el alcalde desde el inicio de la gestión para contar con un registro de las motocicletas que circulan en Santo Domingo Este.

El director de Movilidad Urbana del ayuntamiento, Joel Genao, calificó la regulación como un paso importante para enfrentar el desorden asociado al crecimiento del motoconcho. Explicó que, además del levantamiento de información, se evaluará la ubicación de las paradas y las condiciones de su infraestructura para evitar que ocupen aceras o incumplan otras disposiciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/whatsapp-image-2026-07-06-at-24815-pm-1005054f.jpeg Joel Genao, director de movilidad urbana (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

"Levantamiento no es formalidad. Formalidad lleva un contenido técnico-administrativo. Lleva de que los ayuntamientos (...) validen que la ubicación donde está el punto inicial (...) sea sin afectar a la ciudad, sin violar la ley, sin estacionarse en las aceras", sostuvo.

Solo fiscalizarán a los conductores

En representación de la Digesett, el capitán Estarlin Pallero Pérez informó que los operativos se concentrarán en verificar que los conductores utilicen cascos homologados y certificados, mientras que la fiscalización del uso del casco por parte de los pasajeros aún no será aplicada.

"La Ley 63-17 habla sobre el uso obligatorio del casco protector homologado y certificado. Con respecto a la fiscalización del pasajero, las autoridades del alto mando aún no han tomado la medida sobre cuándo se comenzará a fiscalizar ese aspecto. Todavía eso está pendiente", declaró.

Sin embargo, el artículo 157 de la Ley 63-17 dispone que los conductores de motocicletas y sus pasajeros deberán estar provistos de casco protector homologado, conforme a las normas dictadas por el Intrant.

También exigirán licencias

Durante la actividad, las autoridades exhortaron a los motoconchistas a regularizar su situación respecto a las licencias de conducir.

Genao afirmó que el sector aún presenta rezagos en ese aspecto y recordó que portar licencia es un requisito obligatorio para conducir motocicletas y prestar el servicio de transporte de pasajeros.

La Ley 63-17 establece que los ayuntamientos, en coordinación con el Intrant, podrán autorizar el transporte en motocicletas mediante una licencia de operación, previo cumplimiento de requisitos como cédula de identidad, licencia de conducir, certificado de no antecedentes penales y prueba de residencia en el municipio correspondiente.

Hasta 2025, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tenía registradas 3.8 millones de motocicletas, equivalentes al 58 % del parque vehicular nacional. Solo ese año se incorporaron 267,086 motocicletas. De acuerdo con los datos citados durante la actividad, entre 0.3 % y 0.74 % de sus conductores posee la licencia correspondiente a esa categoría.