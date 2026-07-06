Médicos dominicanos atienden hasta 200 pacientes al día en zonas afectadas por sismos en Venezuela

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, antes de participar en la reunión del Consejo de Gobierno, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El Equipo Médico de Emergencia (EMT) de la República Dominicana desplegado en Venezuela tiene capacidad para atender entre 150 y 200 pacientes diarios en las comunidades afectadas por los recientes sismos, informó este lunes el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

Antes de participar en la reunión del Consejo de Gobierno, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, el funcionario explicó que el contingente ya está completamente instalado y que durante su primera jornada de trabajo realizó unas 150 consultas, con la meta de alcanzar las 200 atenciones diarias, el máximo recomendado para este tipo de misión.

Atallah indicó que el equipo fue instalado en una de las zonas más impactadas por el desastre, donde entre 2,000 y 2,500 personas requieren asistencia médica.

Asistencia médica en Venezuela

El contingente está integrado por 40 profesionales, entre médicos de distintas especialidades, psicólogos y psiquiatras, que ofrecen consultas de medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, cardiología, laboratorio clínico y atención en salud mental.

Además de los servicios médicos, la misión puso en funcionamiento un sistema de saneamiento de agua que beneficia diariamente a entre 4,000 y 5,000 personas y estableció un mecanismo de referencia para coordinar la atención con otros equipos de salud que operan en la zona.

El ministro informó que la misión permanecerá en Venezuela entre 14 y 18 días, período durante el cual se evaluarán las necesidades de la población para determinar si será necesario enviar nuevos equipos o ampliar la cooperación.

También señaló que, según las autoridades venezolanas, entre el 60 % y el 70 % del personal sanitario de la región de La Guaira resultó afectado por los sismos, lo que ha reducido significativamente la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Situación actual

Como parte de la asistencia, la República Dominicana trasladó medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas, antibióticos, insulina, vacunas y fármacos destinados a la atención de salud mental.

Atallah destacó que esta es la primera ocasión en que el país despliega un Equipo Médico de Emergencia certificado internacionalmente para una misión humanitaria fuera del territorio nacional

Aseguró que la operación ha sido reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El ministro afirmó que mantiene comunicación permanente con el personal desplazado y no descartó viajar nuevamente a Venezuela para supervisar de cerca la misión humanitaria