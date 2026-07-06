La CNTT responde al Intrant sobre aumento del pasaje en Santiago

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, respondió este lunes al llamado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que exhortó a la población a no pagar el aumento de cinco pesos aplicado al pasaje urbano en varias rutas de Santiago.

Marte defendió el reajuste aplicado por rutas afiliadas a la CNTT, asegurando que decenas de corredores urbanos e interurbanos ya han incrementado sus tarifas debido al aumento de los costos operativos y los combustible.

El dirigente afirmó que en la ciudad existen rutas donde el pasaje se mantenía en 35 pesos pese a largas distancias, por lo que considera necesario un estudio técnico que actualice las tarifas a la realidad actual del sector.

"El Intrant tiene años sin realizar un levantamiento serio sobre el costo real del transporte. Estamos dispuestos a demostrar que el pasaje en Santiago no puede seguir en 35 pesos", sostuvo Marte.

Emplazó a las autoridades a sentarse con los técnicos del sector transporte para revisar la estructura de precios.

Posición del Intrant

El presidente de la CNTT también cuestionó la postura del órgano regulador, señalando que en otras ciudades del país ya se han aplicado reajustes sin mayores objeciones.

El Intrant informó este lunes que no ha autorizado ningún incremento en las tarifas del concho en Santiago, recordando que cualquier modificación del pasaje debe ser aprobada previamente por el organismo rector.

Desde la institución exhortaron a los usuarios a no pagar aumentos no autorizados.

Advierten que los cobros irregulares constituyen una violación a la Ley 63-17, sujeta a sanciones.