La Defensa Civil fortalece su preparación y apuesta por la tecnología ante los riesgos climáticos

El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, junto a directivos provinciales. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Al cumplir 60 años de su fundación, la Defensa Civil exhibe una institución con mayor capacidad operativa, miles de voluntarios capacitados y el reto de continuar modernizándose para responder a los efectos cada vez más severos del cambio climático.

El aniversario fue el pasado 17 de junio.

El director ejecutivo del organismo, Juan Salas, afirmó que la entidad ha dejado atrás el modelo centrado únicamente en la respuesta a emergencias para priorizar la prevención, mediante programas permanentes de formación, el fortalecimiento de la tecnología y la ampliación de su presencia en todo el territorio nacional.

La entidad cuenta con 16,314 voluntarios activos distribuidos en 279 estaciones en todo el país, además de 2,700 personas en lista de espera para incorporarse al voluntariado, proceso sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

La institución tiene una nómina de 451 empleados, por lo que la mayoría de su fuerza operativa está integrada por voluntarios.

Salas explicó que el crecimiento del voluntariado ha sido impulsado por el programa de 60 horas de labor social, mediante el cual cientos de estudiantes se integran a la institución mientras completan los requisitos para graduarse de bachilleres.

Durante la actual gestión se ha capacitado a más de 12,000 personas del sector privado en primeros auxilios, uso de extintores, rutas de evacuación y gestión de riesgos.

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La preparación de los miembros se realiza a través de la Escuela Nacional de Gestión del Riesgo, en la que se forman técnicos especializados en rescate acuático, búsqueda en espacios abiertos, estructuras colapsadas y manejo de materiales peligrosos.

Además, la institución trabaja en la apertura de nuevos centros de capacitación en San Cristóbal, Bonao, Manabao y La Altagracia.

Desde las provincias, los directores regionales coinciden en que la institución ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas.

Francisco Alfredo Arias, director provincial de Santiago, con 46 años de servicio, aseguró que la evolución de la Defensa Civil ha sido "del cielo a la tierra".

Recordó que cuando ingresó a la institución no disponían de vehículos ni equipos propios y que los voluntarios debían aportar sus automóviles, combustible y sistemas de radiocomunicación para atender las emergencias.

Explicó que actualmente la institución dispone de camionetas, camiones, motocicletas, equipos especializados y una Unidad de Búsqueda y Rescate certificada internacionalmente, además de personal capacitado a través de la Escuela Nacional de Gestión del Riesgo.

En La Vega, la directora provincial, Jacqueline Polonio, resaltó que el principal patrimonio de la Defensa Civil es su voluntariado, integrado por personas presentes en prácticamente todas las comunidades de la provincia.

En esa provincia hay 1,032 voluntarios y 14 empleados distribuidos entre La Vega, Constanza, Jarabacoa, Jima Abajo y Manabao. Señaló que la presencia territorial permite que siempre haya un voluntario disponible para asistir a la población, incluso antes de la llegada de los organismos de emergencia.

Participación de las mujeres

Polonio también destacó el crecimiento de las mujeres dentro de la institución. Recordó que ingresó como voluntaria hace 25 años y hoy dirige la provincial, mientras otras mujeres encabezan los comités de Jarabacoa y Manabao. "La Defensa Civil me dio la oportunidad de crecer y liderar", expresó.

Por su lado, Jesús Vargas, director regional del Gran Santo Domingo, atribuyó la mayor capacidad de respuesta de la institución a la capacitación continua, la experiencia acumulada y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Explicó que, ante la amenaza de fenómenos hidrometeorológicos, la Defensa Civil activa con anticipación planes de contingencia sustentados en sistemas de alerta, prevención y mitigación. Sin embargo, reconoció que aún existen desafíos importantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/06072026-reunion-directvos-provinciales-defensa-civil-luduis-tapia1-271852e3.jpg Directores provinciales reunidos en la sede central. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/06072026-reunion-directvos-provinciales-defensa-civil-luduis-tapia4-32658d31.jpg El director ejecutivo, Juan Salas, junto al equipo provincial. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/06/06072026-reunion-directvos-provinciales-defensa-civil-luduis-tapia3-e6e6095f.jpg Juan Salas, director de la Defensa Civil. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA) ‹ >

"Necesitamos seguir ampliando los equipos para llegar a más localidades. Hemos avanzado considerablemente, pero nunca será suficiente cuando se trata de proteger vidas", sostuvo.

El director ejecutivo, Juan Salas, indicó que en los últimos años la institución también ha fortalecido su capacidad de respuesta con drones inteligentes, antenas satelitales, salas de situación provinciales, vehículos, lanchas, equipos especializados y herramientas de inteligencia artificial para mejorar el monitoreo y la toma de decisiones.

No obstante, reconoció que uno de los principales retos sigue siendo ampliar el equipamiento y la tecnología para responder con mayor rapidez a las emergencias, especialmente ante la creciente vulnerabilidad del país frente a huracanes, inundaciones y terremotos.

La meta es convertir a la Defensa Civil en una de las instituciones de gestión del riesgo con mayor desarrollo tecnológico de la región, fortaleciendo la capacitación, el monitoreo en tiempo real y la planificación basada en datos para reducir el impacto de los desastres.