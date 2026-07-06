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demanda familia Darlin Mercado Reyes
demanda familia Darlin Mercado Reyes

Familia de Darlin Mercado demanda por daños a la Policía Nacional

La coerción contra el agente imputado de disparar a la víctima se aplazó a los fines de citar a la institución de la que es miembro

  • Marisol Aquino - Twitter
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Familia de Darlin Mercado demanda por daños a la Policía Nacional
Noel Mercado Pérez, padre del joven Darlin Mercado Reyes, quien fue ultimado e ayer viernes por un agente de la Policía Nacional. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

La familia del Darlin Mercado Reyes demandó a la Policía Nacional por daños y perjuicios, razón por la que se aplazó la audiencia de coerción al cabo imputado de la muerte del joven a los fines de que sea citada la institución del orden

La vista de solicitud de prisión preventiva que hizo el Ministerio Público contra el cabo José Francisco Moreta Heredia se postergó para el próximo miércoles, a las 12:00 del mediodía.

  • La información la ofreció Bunel Ramírez, representante de los parientes del muchacho malogrado el pasado viernes en el sector La Cañada de Guajimía, en Santo Domingo Este.
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Rechazo a rumores sobre el agente

El abogado de la familia del Darlin Mercado Reyes rechazó los rumores de que sea otro agente el sometido y no el que se ve en el video disparar contra la víctima.

Bunel Ramírez dijo descartar esa versión porque nadie se va hacer responsable de un hecho tan grave, tan atroz, como causar la muerte de una persona inocente, cuyo crimen tiene a todo el país indignado.

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.