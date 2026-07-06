Alcaldía del Distrito Nacional esteriliza 100 perros y gatos durante jornada

Caninos que fueron vacunados en la jornada realizada por la Alcaldía de Distrito Nacional este domingo 5 de julio.

La Alcaldía del Distrito Nacional realizó este fin de semana una nueva jornada de bienestar animal, en la que fueron esterilizados 100 perros y gatos como parte del programa que impulsa la alcaldesa Carolina Mejía para promover la tenencia responsable de mascotas y el control de la población animal.

La actividad, correspondiente a la cuadragésima jornada de este tipo, se desarrolló en la estación de bomberos número 3. Además de las esterilizaciones, se aplicaron 289 vacunas contra la rabia, 167 vacunas Hidra 7 y se realizaron 289 desparasitaciones.

La alcaldía destacó que estas jornadas forman parte de las acciones permanentes de protección y bienestar animal que desarrolla la gestión municipal.

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Resultados acumulados

Según la institución, desde que Carolina Mejía asumió la administración del Distrito Nacional se han realizado 4,338 esterilizaciones, se han aplicado 18,230 vacunas y se han efectuado 11,004 desparasitaciones.

La jornada fue organizada en coordinación con la Fundación Quisqueya en Desarrollo, la Fundación Mi Mascota, Ghetto2Garden y el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.