La controversia por la resolución que permitiría al alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, salir del país sin solicitar autorización del Concejo de Regidores para cada viaje, volvió a colocar al edil en el centro del debate público.

Peña defendió la medida al asegurar que se trata de un procedimiento administrativo que ya existía y atribuyó las críticas a una "mala interpretación".

Sin embargo, esta no es la primera vez que el alcalde genera titulares por sus solicitudes o declaraciones. Durante los últimos años, su posición hacia ciertos temas han provocado reacciones por el lenguaje utilizado o por el contenido de sus planteamientos.

"Será el municipio más limpio de la bolita del mundo entero"

En mayo de 2024, al presentar los planes de limpieza para Santo Domingo Oeste, Peña prometió convertir el municipio en "el más limpio de la bolita del mundo entero", una expresión que rápidamente se viralizó por el tono enfático con que defendía su gestión.

"Esos son unos hiju'e'puta"

Dos meses después, al referirse a las personas que lanzan basura en las calles, el alcalde utilizó un calificativo que generó fuertes críticas.

"Usted ve que van en una camioneta y tiran la basura a la calle; esos son unos hiju'e'puta", expresó Peña durante una entrevista en el programa Ahora por la Súper 7, de la emisora 107.7.

"La gente habla mucha mierda"

En esa misma entrevista respondió a quienes cuestionaban el cobro por la recogida de basura.

"La gente habla mucha mierda, pero tenemos que cobrar la basura porque no tenemos dinero", afirmó.

Posteriormente, regidores del municipio denunciaron que también utilizó esa expresión para referirse a ellos durante un conflicto con el Concejo.

Contratar a "delincuentes"

Otra de las declaraciones que provocó debate fue su propuesta de emplear en el Ayuntamiento a personas vinculadas a la delincuencia.

"Muchos delincuentes serán nombrados en el Ayuntamiento; les vamos a dar sus picos y sus palas para que trabajen", sostuvo al explicar que buscaba ofrecer oportunidades laborales para alejarlos de actividades delictivas.

Restos humanos en contenedores

En enero de 2026 justificó el retiro de contenedores de basura del municipio asegurando que en ellos aparecían restos humanos y animales muertos.

"Cuando yo llegué al ayuntamiento eso estaba lleno de contenedores y los quité todos, porque tenían piernas de gente humana, perros muertos, animales y de todo", declaró.

La nueva polémica

Ahora, Francisco Peña vuelve a ocupar titulares tras solicitar que el Concejo de Regidores le autorice un permiso abierto para salir del país durante un período determinado sin requerir una aprobación para cada viaje.

El alcalde insiste en que la medida no constituye un privilegio y que responde a un mecanismo administrativo que ya había sido utilizado anteriormente, mientras sectores de oposición sostienen que la resolución contradice el espíritu de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios.