Cerrarán tramo de La autopista las Américas por instalación de puente peatonal

Los trabajos forman parte de una fase crítica del proceso constructivo, por lo que requieren la suspensión temporal de la circulación para garantizar la seguridad. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que la noche de este lunes el tránsito sufrirá una interrupción en el sentido Santo Domingo – Boca Chica, debido a los trabajos de izaje y colocación de las vigas centrales del puente peatonal que se construye en el kilómetro 10½ de la autopista Las Américas.

En un comunicado de prensa, la institución comunicó que el impedimento vehicular es a partir de las 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada del martes, período durante el cual equipos técnicos especializados ejecutan las maniobras de elevación , posicionamiento y aseguramiento de las estructuras metálicas que conforman el tramo central del nuevo puente peatonal .

De acuerdo al comunicado, los trabajos forman parte de una fase crítica del proceso constructivo, por lo que requieren la suspensión temporal de la circulación para garantizar la seguridad de los conductores, del personal técnico y de los equipos utilizados durante las labores.

Instituciones involucradas

Los trabajos se realizan de forma conjunta con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y Edeeste, instituciones que supervisan la gestión del tránsito, la seguridad vial y las condiciones necesarias para la ejecución segura de los trabajos.

Debido a estos trabajos obras públicas recomienda utilizar rutas alternas y estar atento en todo momento a las indicaciones del personal de tránsito y la señalización instalada en el área de intervención.

La entidad agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras continúan estas labores, que forman parte de las acciones destinadas a fortalecer la seguridad peatonal y mejorar la infraestructura vial del país.