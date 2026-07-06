Omar Fernández cuestiona avances de la reforma policial tras muerte de joven en Herrera

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, en un recorrido en Santiago de los Caballeros este lunes 6 de julio. ( DIARRIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

El senador del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, cuestionó este lunes los resultados de la reforma policial al considerar que, a varios años de su implementación, los avances han sido "pocos" o "nulos".

El pronunciamiento del legislador por la Fuerza del Pueblo surge a raíz de la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida en Herrera durante una intervención de la Policía Nacional.

A su juicio, ese caso obliga a reflexionar sobre el papel del Estado en la protección de la vida de los ciudadanos.

"Es evidente que seis años después sus resultados han sido pocos o nulos", sostuvo Fernández al referirse a la reforma policial.

El dirigente político reclamó justicia por la muerte del joven y cambios profundos en el sistema policial.

Al mismo tiempo, expresó su solidaridad con la familia del joven fallecido.

Visita a Santiago

Fernández ofreció estas declaraciones durante una visita a Santiago, donde sostuvo encuentros con representantes de distintos sectores.

El legislador explicó que el propósito de las actividades es escuchar las inquietudes de la población y conocer las prioridades de la provincia.

Reacción al aumento del pasaje

Sobre el incremento de la tarifa del transporte urbano anunciado en Santiago, Fernández lamentó que las medidas económicas terminen afectando el bolsillo de la población.

A su juicio, el problema se origina en políticas públicas que privilegian el aumento de impuestos y el endeudamiento para cubrir gastos corrientes, en lugar de impulsar inversiones de capital y reducir el gasto público.

"Es evidente que estamos ante un sistema que está roto y que merece una transformación urgente", afirmó.

Pese a las dificultades económicas y sociales que enfrenta el país, el senador dijo percibir a los santiagueros "optimistas y con una actitud positiva", lo que, según expresó, le genera satisfacción y esperanza sobre el futuro del país