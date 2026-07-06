República Dominicana registra alta tasa de fraude digital en América Latina

Las transacciones dirigidas a entidades gubernamentales fueron las más expuestas a riesgos de fraude digital en el país. ( FUENTE EXTERNA )

El más reciente estudio de fraude de TransUnion reveló que el 6,5% de los intentos de transacciones realizadas por los consumidores en República Dominicana en 2025 fueron sospechosos de fraude digital , por encima del promedio global del 3,8% y convirtiéndose en el segundo nivel más alto de América Latina entre los países analizados, después de Nicaragua.

De igual forma, entre los consumidores encuestados por TransUnion2 que dijeron haber perdido dinero por fraude digital durante el mismo periodo (incluyendo estafas por correo electrónico, internet, llamadas y mensajes de texto), la pérdida mediana reportada fue de RD$125.784, la segunda más alta entre los países de la región analizados.

A pesar de que a nivel mundial se observa una disminución en la tasa de sospechas de fraude digital, los estafadores continúan adaptándose y recurriendo a tácticas de alta confianza basadas en el engaño que pueden eludir las medidas de seguridad tradicionales, mientras que el impacto para los consumidores continúa siendo significativo.

Estos son algunos de los resultados del más reciente Informe de TransUnion Actualización H1 2026: Principales Tendencias de Fraude, que combinan los resultados de encuestas a consumidores con información de la red global contra el fraude de TransUnion para analizar cómo están cambiando los patrones de fraude en los distintos mercados y canales digitales.

"Los resultados indican un escenario en el que los delincuentes están aprovechando la confianza existente, las cuentas activas y las relaciones digitales ya verificadas", señaló Danilda Almánzar, gerente de TransUnion en República Dominicana.

"En República Dominicana, los estafadores tienen éxito donde ya existe confianza, sobre todo en las principales plataformas digitales, en las cuales los consumidores esperan seguridad y legitimidad. Aunque las tasas generales de fraude digital tiendan a disminuir, el fraude puede seguir siendo muy perjudicial y costoso para las personas — especialmente cuando los estafadores logran que sus mensajes fraudulentos parezcan creíbles y familiares".

El ´vishing´ se perfila como la principal causa de las pérdidas por fraude reportada por los consumidores en el país

Los consumidores dominicanos se enfrentan cada vez más a intentos de fraude coordinados, basados en robo de identidad y que operan a través de múltiples canales, patrones similares a los que se observan en economías digitales maduras. Además, el fraude se está infiltrando cada vez más en las interacciones digitales cotidianas.

Entre las personas que reportaron haber perdido dinero por fraude digital en el último año, el 40% señaló al ´vishing´ – llamadas telefónicas o mensajes de voz fraudulentos que buscan obtener información personal – como la causa de sus pérdidas. Esto indica que las pérdidas no se producen porque los consumidores hayan realizado transacciones en entornos de alto riesgo, sino porque los estafadores lograron infiltrarse con éxito en entornos que parecían creíbles, familiares y de confianza.

Como se señaló anteriormente, los consumidores locales registraron la segunda mayor pérdida mediana por fraude digital entre los países de la región analizados, lo que confirma que este fenómeno ha dejado de ser marginal. Por el contrario, tiene un impacto real y cada vez más extendido: el 32% de los dominicanos manifestó haber perdido dinero por cuenta del fraude digital en el último año. Lejos de tratarse de estafas aisladas, las pérdidas están cada vez más vinculadas a interacciones digitales cotidianas, en las que la rapidez, la familiaridad y la rutina reducen las oportunidades para detenerse y verificar.

El riesgo de fraude digital

Aunque las tasas generales de sospecha de fraude parezcan más bajas que en 2024, el riesgo puede seguir siendo elevado en momentos concretos del ciclo de vida del consumidor digital, particularmente cuando los delincuentes intentan crear o manipular identidades.

En 2025, la tasa más alta de presuntos fraudes digitales en el ciclo de vida del consumidor en República Dominicana se registró durante el proceso de creación de cuentas (15,8%), durante las transacciones digitales (7,7%) y luego del inicio de sesión de cuentas (3,5%).

"Los estafadores están moviéndose hacia etapas más tempranas del proceso", agregó Almánzar.

Los resultados de la encuesta de TransUnion también muestran que la característica más importante para los consumidores a la hora de elegir con quien realizar transacciones en línea es la confianza en que sus datos personales no se verán comprometidos (el 86% señaló que este factor es muy importante), seguidos de un proceso de pago sencillo (79%) y la facilidad para iniciar sesión o autenticarse (74%).

"Es un hecho que la seguridad es la característica más mencionada y valorada por los consumidores, quienes están dispuestos a aceptar ciertas molestias al realizar transacciones digitales, siempre y cuando estén vinculadas directamente a la protección", contInuó Almánzar. "Como resultado, la seguridad en República Dominicana está evolucionando más allá del cumplimiento y se está convirtiendo en un factor clave para la confianza en la marca y la diferenciación en el mercado".

Las transacciones gubernamentales

En toda América Latina el riesgo de fraude digital varía según el sector, lo que refleja los hábitos de los usuarios y los puntos en donde los delincuentes identifican oportunidades. En el caso de las transacciones intentadas, aquellas hacia entidades gubernamentales representaron la mayor tasa de sospecha de fraude digital con un 15,9%.

A medida que más servicios convergen en torno a la identidad móvil, la conectividad en tiempo real y las interacciones en plataformas digitales, el fraude aparece cuando los usuarios están más activos, no solo cuando se trata de transacciones monetarias.

¿Qué pueden hacer los consumidores y las empresas?

A medida que las tácticas de fraude evolucionan, los consumidores pueden ayudar a reducir el riesgo protegiendo su información personal, actuando con cautela ante llamadas y mensajes no solicitados, y revisando periódicamente su información crediticia para detectar actividades sospechosas.

Para las organizaciones, los datos confirman que las estrategias contra el fraude deben ir más allá del cumplimiento normativo para proteger activamente la confianza a lo largo de todo el ciclo de vida del consumidor. Esto es especialmente importante en el momento de la creación de la cuenta y en aquellos momentos en los que los delincuentes intentan aprovecharse de las relaciones ya establecidas mediante estafas y suplantación de identidad.

TransUnion llegó a sus conclusiones sobre el fraude digital basándose en una encuesta global realizada a 12.730 consumidores de 18 países y regiones entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025, así como en la información recopilada a través de su red de soluciones de prevención de fraude de TransUnion.

Los datos específicos por país y región que figuran en el reporte incluyen a Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico y los Estados Unidos. Descargue el reporte completo Actualización H1 2026: Principales Tendencias de Fraude para obtener más información y datos sobre las tendencias mundiales en materia de fraude.

TransUnion encuestó a 415 consumidores en República Dominicana entre el 20 de noviembre al 8 de diciembre 2025.