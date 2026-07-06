Volvieron los cacerolazos: sectores de clase media protestan contra el Gobierno en el DN

Entre los motivos de los cacerolazos están los altos precios de los combustibles, el incremento del costo de la canasta familiar y los abusos de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes en algunos sectores del Distrito Nacional, como Bella Vista, El Renacimiento, Naco, Arroyo Hondo, se sumaron la noche de este lunes a la convocatoria de un cacerolazo promovido a través de las redes sociales por la artista y activista Melymel, como forma de protesta por diversas problemáticas que afectan a la población.

Videos e imágenes compartidos por comunitarios muestran a decenas de personas en balcones, aceras y frentes de sus viviendas haciendo sonar ollas, calderos y otros utensilios de cocina en señal de rechazo a lo que consideran el deterioro de las condiciones de vida en el país.

Entre las principales demandas planteadas por los manifestantes figuran el alto precio de los combustibles, el pago excesivo de impuestos, el incremento del costo de la canasta familiar, los excesos cometidos por agentes policiales contra la población y otras situaciones sociales que, según expresaron, impactan a los ciudadanos.

La convocatoria surgió en plataformas digitales impulsada por la artista urbana Melymel, quien llamó a realizar una protesta pacífica mediante cacerolazos desde los hogares y espacios públicos.

Melymel también fue una de las figuras visibles de las manifestaciones realizadas en la Plaza de la Bandera en 2020, durante la crisis política derivada de la suspensión de las elecciones municipales y en el período previo a las elecciones presidenciales en las que resultó electo el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En 2024, los cacerolazos se sintieron por varios días en sectores e la clase media contra la reforma fiscal que el Poder Ejecutivo intentó aprobar, pero más tarde fue retirada del Congreso Nacional.

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