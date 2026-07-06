Suspenden patrulla de los linces que presenció muerte de Darlin Mercado por falta de humanidad

Patrulla de la Policía Nacional en las afueras de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde se le conoce la medida de coerción al cabo acusado de matar al joven Darlin Mercado. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

La Policía Nacional anunció este lunes la suspensión de cinco agentes que integraban la patrulla de los linces junto al cabo que ultimó al joven Darlin Mercado Reyes, de 19 años, en un hecho ocurrido en Guajimía en Santo Domingo Oeste.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira informó que la sanción no se limita al responsable del disparo, sino que abarca a todo el personal de la unidad debido a una evidente falta de humanización durante el operativo.

"Es un hecho inaceptable y condenable que se aparta de los lineamientos de la institución", puntualizó Pesqueira tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

El alto oficial explicó que los policías están siendo sometidos a entrevistas como parte de una investigación abierta para determinar las sanciones disciplinarias por no haber intervenido ni brindado auxilio a la víctima.

Cambio de agente

Pesqueira también rechazó las versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto intento de responsabilizar a otro agente por el hecho.

Afirmó que los videos difundidos permitieron identificar al responsable y que el joven que fue objeto de la intervención reconoció al autor del disparo.

"Es totalmente absurdo que se vaya a cambiar a una gente por otro", sostuvo.

Comandante fue trasladado

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de establecer responsabilidades sobre el comandante de la zona, Milagros Carmen Arnaud, el vocero indicó que el alto mando no se encontraba en el lugar de los hechos, por lo que descartó, por el momento, vincularlo con lo ocurrido.

Señaló que Arnaud fue trasladado de dotación.

Asimismo, evitó responder de manera directa el uso de las armas menos letales, como las pistolas eléctricas ante casos como estos, y se limitó a señalar que la institución debe seguir mejorando para ofrecer a la ciudadanía "el cuerpo policial que merece".

La decisión fue comunicada durante la ausencia de la ministra Faride Raful, quien participa en actividades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).