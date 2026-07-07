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Aníbal de Castro impartirá conferencia sobre inteligencia artificial y periodismo

El evento es organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas

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    Aníbal de Castro impartirá conferencia sobre inteligencia artificial y periodismo
    Aníbal de Castro, director-fundador de Diario Libre. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El director-fundador de Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro, impartirá este miércoles 8 de julio la conferencia magistral "La Inteligencia Artificial y su vinculación al periodismo de actualidad", organizada por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).

    La actividad se celebrará a partir de las 6 de la tarde en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

    Durante la conferencia, De Castro abordará la relación entre la inteligencia artificial y el periodismo de actualidad, un tema que ha cobrado protagonismo por el impacto de estas herramientas en la producción, distribución y verificación de contenidos informativos, así como por los desafíos éticos que plantea su incorporación al ejercicio periodístico.

    El Colegio Dominicano de Periodistas extendió la invitación a periodistas, estudiantes de comunicación y al público interesado a participar en el encuentro académico.

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