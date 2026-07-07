Dejan abandonada en el AILA una maleta cargada con casi 29 libras de marihuana

Fotografía distribuida por la DNCD de las pacas de marihuana halladas dentro de una maleta en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA). ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades decomisaron varias libras de marihuana ocultas entre prendas de vestir dentro de una maleta, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El decomiso fue realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) y el Ministerio Público, durante labores de inteligencia e inspección en una de las áreas de llegada de la terminal.

Maleta abandonada

De acuerdo con la DNCD, la maleta, de color negro, fue localizada luego de que los agentes, con apoyo de unidades caninas, detectaran un equipaje que había sido dejado abandonado.

Según el ticket de identificación, pertenecía a un pasajero que arribó al país en un vuelo procedente de Nueva York, Estados Unidos.

Por instrucciones del fiscal actuante, las autoridades abrieron el equipaje y encontraron en su interior dos pacas de marihuana camufladas entre ropa.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) certificó que el vegetal incautado tuvo un peso de 28.98 libras.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que mantienen abierta la investigación para ubicar y arrestar al pasajero, quien, de manera preliminar, ya habría sido identificado por las autoridades.

La DNCD destacó que continúa fortaleciendo las operaciones de interdicción contra el narcotráfico en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos, costas y otros puntos estratégicos del país.