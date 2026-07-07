Autoridades identifican a mujer hallada muerta con signos de violencia en La Vega

Las autoridades revelaron la tarde de este martes la identidad de una mujer que fue hallada muerta y con signos de violencia en la calle Jarro Sucio, del sector Yabanal, en la provincia La Vega.

Mediante una nota de prensa, la Policía Nacional informó que la víctima fue identificada como Felicia Ramírez Capellán, de 46 años, cuyo cuerpo presenta múltiples heridas de arma blanca.

La institución del orden indicó que el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le practicará la autopsia correspondiente para establecer con precisión la causa de la muerte.

De igual manera, durante el procesamiento de la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron diversas evidencias que forman parte de la investigación, mientras equipos de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, realizan las diligencias de lugar para identificar y apresar a los responsables de este hecho.

La Policía Nacional aseguró que realiza una investigación exhaustiva junto al órgano persecutor que permitirá esclarecer el caso y poner a los responsables a disposición de la justicia.

Sobre el hallazgo

La mañana de este martes fue encontrado el cuerpo de Felicia Ramírez Capellán.

De acuerdo con informaciones preliminares, el cadáver presenta golpes contusos y heridas de arma blanca, presumiblemente provocadas con un machete.

En la escena también habría sido encontrado un cable de acero, con el que presuntamente intentaron arrastrar a la víctima.