Con el sonido de ollas, calderos, vasos y cucharas de aluminio, ciudadanos de distintos sectores del país volvieron a manifestarse la noche de este martes, por segundo día consecutivo, mediante cacerolazos convocados para expresar su descontento con diversas políticas del Gobierno.

Localidades como Ensanche Ozama, El Millón, Evaristo Morales, Bella Vista, Naco, Arroyo Hondo, Alma Rosa, Los Cacicazgos y Sabana Perdida se sumaron a la jornada desde sus viviendas para expresar su descontento por las problemáticas sociales.

Niños, jóvenes y adultos mayores participaron en la manifestación sonora utilizando utensilios del hogar para expresar su inconformidad por el alto costo de la canasta familiar, el incremento de los impuestos, las actuaciones de agentes policiales, el elevado precio de los combustibles y otras situaciones que, según denuncian, afectan a la población.

La iniciativa surge a partir del llamado de la artista y activista Melymel, quien, a través de sus redes sociales, ha instado a la ciudadanía a realizar cacerolazos de manera pacífica para exigir soluciones a problemas que impactan a la población.

Convocatoria y demandas

De acuerdo con la intérprete, estas manifestaciones forman parte de una convocatoria pautada para este jueves frente a la Plaza de la Bandera.

"¿Por qué comenzamos con cacerolazos? Porque nos anima escuchar al vecino, nos da sentido de unión y, cuando salgamos, vamos con toda la moral en alto. ¡Mañana seguimos, 8:00 p. m., otra vez; luego pa' la calle, hasta que revoquen la reforma fiscal, la ley mordaza, los abusos con la luz, el combustible, la medicina y saquen a Faride, que le da un uniforme policial a cualquier animal!", escribió la artista en una publicación en su cuenta de Instagram.

Los cacerolazos han sido utilizados en años anteriores como una forma de protesta ciudadana para expresar descontento frente a decisiones gubernamentales o situaciones económicas y sociales.

Reacción

De hecho, las manifestaciones que se desarrollan desde los hogares han sido difundidas ampliamente a través de las redes sociales donde internautas también fijan su posición sobre las problemáticas actuales.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre esta segunda jornada de cacerolazos.

A su vez, los organizadores mantienen la convocatoria para la concentración anunciada en la Plaza de la Bandera, donde esperan reunir a ciudadanos que respaldan las demandas planteadas durante las protestas.

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