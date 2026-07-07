Ejército de República Dominicana detiene a 30 haitianos en operativos migratorios

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este martes que fueron detenidos 30 haitianos en condición migratoria irregular durante varios operativos de patrullaje e interdicción migratoria realizados en distintos sectores del municipio de Constanza, provincia La Vega.

De acuerdo a una nota de prensa, los operativos se realizaron en los sectores La Culata y El Basurero de dicho municipio, por miembros del ERD adscritos al Sexto Batallón de Cazadores, para reforzar la vigilancia y prevenir actividades ilícitas.

Detenciones y traslado

Como resultado de las acciones de interdicción fueron detenidos 29 hombres y una mujer, todos de nacionalidad haitiana, quienes se encontraban en el país en condición migratoria irregular, conforme el documento.

Los extranjeros fueron trasladados a la sede del Sexto Batallón de Cazadores, desde donde fueron entregados, bajo certificación, a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso correspondiente.