Ejército de República Dominicana detiene a 30 haitianos en operativos migratorios
Durante los operativos, se detuvieron 29 hombres y una mujer de nacionalidad haitiana, quienes fueron trasladados al Sexto Batallón de Cazadores
El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este martes que fueron detenidos 30 haitianos en condición migratoria irregular durante varios operativos de patrullaje e interdicción migratoria realizados en distintos sectores del municipio de Constanza, provincia La Vega.
De acuerdo a una nota de prensa, los operativos se realizaron en los sectores La Culata y El Basurero de dicho municipio, por miembros del ERD adscritos al Sexto Batallón de Cazadores, para reforzar la vigilancia y prevenir actividades ilícitas.
Detenciones y traslado
- Como resultado de las acciones de interdicción fueron detenidos 29 hombres y una mujer, todos de nacionalidad haitiana, quienes se encontraban en el país en condición migratoria irregular, conforme el documento.
Los extranjeros fueron trasladados a la sede del Sexto Batallón de Cazadores, desde donde fueron entregados, bajo certificación, a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso correspondiente.