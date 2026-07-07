Francisco Peña responde a la polémica por permiso para viajar: "Eso es una mala interpretación"

El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña. ( DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO )

El alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, dijo que son falsas las afirmaciones que se han realizado en torno a su petición al Consejo de Regidores del Ayuntamiento de ese municipio, para viajar por dos años.

"Eso es una mala interpretación y eso está a cargo del juicio de cada cual" Francisco Peña Alcalde de Santo Domingo Oeste “

Manifestó que la solicitud no buscaba autorizar un viaje por dos años, sino más bien evitar que Sala Capitular tuviera que ser convocada cada vez que deba realizar un viaje oficial al extranjero.

"Nosotros tenemos la resolución 19 del año 2025, que actualmente se venció en mayo, donde tanto la vicealcaldesa como los regidores se les da un permiso para no estar convocando a cada rato", explicó.

Reiteró que ninguna autoridad en el país permanecería fuera de la nación por dos años e indicó que ese tipo de permisos solo permiten realizar viajes cuando se presenten compromisos.

Afirmó que tiene el permiso para salir fuera del país por un año y tan sólo ha salido dos veces. Dijo, además, que tenía invitaciones para ir a Francia y China y que por temas de distancia no asistió.

Contexto de la polémica

La controversia surge luego de que municipalistas y regidores calificaran como ilegal la solicitud del alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, para obtener una autorización que le permitiera viajar al extranjero durante un período de dos años sin tener que solicitar permiso en cada ocasión.

Afirman que la petición viola la Ley 176-07 y limita las facultades de fiscalización del órgano legislativo municipal.

La solicitud fue conocida y sometida a votación durante la sesión del Concejo de Regidores celebrada el jueves 2 de julio, pero no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación. De los diez regidores presentes, solo tres votaron a favor de la propuesta.

Algunos vincularon la petición a temas de cansancio producto de la función que realiza como alcalde, a problemas de salud o falta de responsabilidad con el cargo.