Una aeronave Cessna 402B, identificada con la matrícula HI-1056, realizó este miércoles un aterrizaje forzoso en el sector de Lafito, en Haití, mientras cubría un vuelo interno entre Cabo Haitiano y Puerto Príncipe, informó la aerolínea ZED Airlines S.A.

De acuerdo con un comunicado emitido por ZED Airlines en Puerto Príncipe, el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana e involucró el vuelo 6502, que había salido desde Cap-Haïtien con destino a la capital haitiana.

La empresa indicó que la aeronave tuvo que efectuar un aterrizaje forzoso en la zona de Lafito. Las circunstancias del hecho serán objeto de una evaluación más profunda por parte de las autoridades competentes y del equipo técnico de la compañía.

Estado de los ocupantes

ZED Airlines informó que en el avión viajaban tres personas: dos pasajeros y un piloto. La aerolínea aseguró que no hay pérdidas humanas que lamentar y que los tres ocupantes reciben asistencia y acompañamiento.

"Felizmente, no hay ninguna pérdida humana que deplorar", señaló la empresa en el comunicado.

La compañía agregó que la seguridad de sus pasajeros, tripulaciones y operaciones continúa siendo su "prioridad absoluta" y prometió comunicar nuevas actualizaciones cuando disponga de informaciones verificadas.

Hasta el momento, la aerolínea no ha ofrecido detalles sobre las posibles causas del aterrizaje forzoso ni sobre el estado de la aeronave tras el incidente.

El caso deberá ser investigado por las autoridades aeronáuticas correspondientes para determinar si el aterrizaje se debió a una falla mecánica, condiciones operativas, factores externos u otra circunstancia aún no establecida.