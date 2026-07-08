"La noticia no nace cuando se escribe, sino cuando se verifica". Con esta afirmación, el director fundador de Diario Libre y Premio Nacional de Periodismo 2026, Aníbal de Castro, resumió la esencia de la conferencia magistral "La Inteligencia Artificial y su vinculación al periodismo de actualidad", en la que defendió que el avance de la inteligencia artificial (IA) y su incorporación en oficios como el periodismo representa una transformación histórica para los medios de comunicación, pero no reemplazará la función social del profesional.

La actividad fue organizada por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y se desarrolló en el Paraninfo Dr. Ricardo Michel, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la presencia del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, periodistas, académicos y estudiantes.

La IA obliga a recordar la verdadera razón de ser del periodista

Durante su exposición, De Castro sostuvo que el debate sobre la inteligencia artificial parte de una premisa equivocada cuando se reduce el periodismo al acto de escribir.

Explicó que la escritura constituye apenas la etapa final de un proceso que comienza mucho antes, con la investigación, la búsqueda de documentos, la verificación de datos, el contraste de versiones y la consulta de fuentes confiables.

"Escribir nunca ha sido el núcleo del periodismo", afirmó al señalar que una máquina puede generar textos con rapidez, pero no puede sustituir el criterio humano ni asumir la responsabilidad ética que implica publicar información de interés público, veraz y confiable.

En ese sentido, el catedrático aseguró que la inteligencia artificial no obliga al periodista a defender su existencia, sino a recordar cuál ha sido siempre su verdadera razón de ser.

"Desde sus orígenes, esta profesión no ha consistido en producir palabras, sino en buscar la verdad", enfatizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-08-at-75413-pm-1ce4af87.jpeg Parte de las personalidades que asistió a la conferencia de Aníbal de Castro en el CDP. (JUAN GUIO / DIARIO LIBRE)

La tecnología como herramienta

El director fundador de Diario Libre recordó que el periodismo ha enfrentado numerosas revoluciones tecnológicas a lo largo de su historia, desde la aparición de la radio, la televisión, e internet, hasta la irrupción de las redes sociales en los últimos años.

Todas ellas modificaron los formatos y modelos de negocio, pero ninguna eliminó la necesidad de contar con profesionales capaces de distinguir entre hechos comprobados, rumores, propaganda y desinformación.

A su juicio, la inteligencia artificial representa un cambio aún más profundo, pero forma parte de ese mismo proceso de transformación.

"La tecnología cambia la manera de trabajar; no elimina la necesidad de informar con rigor", sostuvo.

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Aliada para investigar

De Castro afirmó que la IA puede convertirse en una de las herramientas más valiosas para el periodismo contemporáneo y no en una amenaza.

Y para argumentar su planteamiento, citó ejemplos de redacciones que ya emplean estos sistemas para transcribir entrevistas, organizar grandes bases de datos, analizar documentos judiciales, detectar patrones estadísticos o procesar millones de archivos en investigaciones internacionales como los Panamá Papers.

En virtud de lo expuesto, precisó que esta tecnología apoya el trabajo manual y rutinario del periodista, además ayuda a agilizar el proceso; pero insistió que ninguna herramienta tecnológica decide qué investigar, cómo interpretar el significado de los hallazgos, ni asumir las consecuencias jurídicas ni morales de publicar información sensible.

"Los periodistas aportaron el criterio, el contexto y la valentía de publicar", explicó.

La desinformación, el mayor desafío

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el crecimiento de la desinformación impulsada por herramientas capaces de generar imágenes, videos y audios falsos con un alto nivel de realismo.

De Castro citó como ejemplo la circulación de contenidos manipulados durante el reciente terremoto registrado en Venezuela, cuando miles de imágenes y videos creados con inteligencia artificial o pertenecientes a otros desastres fueron compartidos como si correspondieran a la emergencia.

Según indicó, estos episodios evidencian que el reto del periodismo ya no consiste únicamente en acceder a la información, sino en demostrar su autenticidad antes de difundirla.

"La rapidez tiene valor únicamente cuando no sacrifica la exactitud. Una noticia falsa publicada cinco minutos antes sigue siendo una noticia falsa. Una información correcta publicada después conserva todo su valor", afirmó.

La confianza, lo más valioso

El periodista sostuvo que el activo más importante de los medios de comunicación en esta era digital, y la proliferación de la IA en los próximos años, será la confianza.

"En un ecosistema saturado de información, la confianza será el recurso más escaso y por ello el más valioso", expresó De Castro.

Consideró que el activo más importante de un periodista no será la rapidez con la que escribe ni el número de plataformas en las que se comunica, sino la credibilidad que se haya construido a lo largo de los años.

Afirmó que la inteligencia artificial continuará evolucionando y automatizará numerosas tareas rutinarias, pero nunca podrá sustituir el juicio ético, la intuición, la experiencia ni la responsabilidad personal que exige el ejercicio del periodismo.

Afirmó que el futuro no pertenece a quienes rechacen la tecnología, sino a quienes sepan utilizarla sin renunciar a los principios que sostienen la profesión.

Garantizó que mientras la pregunta siga siendo '¿podemos demostrar que es cierto?', también seguirá siendo indispensable el periodismo.

"Porque una democracia no puede sostenerse sobre rumores, sospechas o manipulaciones. Necesita ciudadanos capaces de confiar en información verificada, contextualizada y extendida por el pueblo. Esa seguirá siendo, más allá de cualquier traducción tecnológica, la misión irreducible del periodismo", concluyó De Castro ante los asistentes.