Defensor del Pueblo inaugura en Santiago su primera oficina regional

Inauguración de la primera oficina regional del Defensor del Pueblo en Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Defensor del Pueblo dejó inaugurada este miércoles su primera oficina regional en Santiago de los Caballeros, ubicada en la plaza Palermo.

Pablo Ulloa informó que la nueva oficina responde a la necesidad de extender la presencia territorial del órgano constitucional.

Explicó que la elección de la Ciudad Corazón para la nueva sede obedeció a la importancia económica, social y demográfica de la región del Cibao, la cual aporta una parte significativa de la actividad productiva nacional y concentra una elevada población.

Además de la provincia Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná serán beneficiadas con esta ampliación.

Ulloa refirió que la nueva oficina, aparte de recibir denuncias, dará seguimiento a casos relacionados con vulneraciones de derechos.

Ulloa informó que contará con una plataforma tecnológica para monitorear situaciones que requieran la intervención de la institución y un futuro sistema de alerta temprana que permitirá identificar fallas, omisiones o respuestas insuficientes de organismos públicos y prestadores de servicios.

Componente educativo

Asimismo, anunció que la oficina desarrollará un componente educativo dirigido a promover tanto los derechos como los deberes ciudadanos, con el propósito de fomentar una cultura de responsabilidad y fortalecer la convivencia democrática.

La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, destacó que la instalación de la oficina facilitará el acceso de los ciudadanos del Cibao a los servicios del Defensor del Pueblo sin necesidad de trasladarse a la capital.

La funcionaria valoró especialmente el componente educativo de la iniciativa, al considerar que el ejercicio de los derechos debe ir acompañado del cumplimiento de los deberes ciudadanos.

Santos puso la Gobernación Provincial a disposición de la institución para apoyar las acciones que se desarrollen desde la nueva sede.

El acto inaugural, que contó con la bendición del sacerdote católico Regino Collado, reunió a autoridades, representantes de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.