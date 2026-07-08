Hombre mata a su pareja con un rifle en Haina y luego se entrega a la Policía

Rifle con la cual se cometió el feminicidio, conforme a la Policía. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer murió la madrugada del miércoles tras recibir un disparo de arma de fuego presuntamente realizado por su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, reportó en la noche la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Darinee Espinosa Asencio, quien falleció a consecuencia de una herida por perdigones de arma de fuego, de acuerdo con el diagnóstico del médico legista.

La Policía Nacional informó -en una nota de prensa- que el presunto autor del feminicidio es Royer Martínez de los Santos, de 25 años, quien fue arrestado horas después del hecho.

El imputado se entregó en San Cristóbal

Según la institución, tras una labor de búsqueda, el imputado se presentó de manera voluntaria en la sede policial de San Cristóbal, donde fue detenido por los agentes.

Como parte de las investigaciones, las autoridades ocuparon un rifle que habría sido utilizado para cometer el crimen, así como la camioneta en la que presuntamente se desplazó el acusado luego del hecho.

La Policía indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el feminicidio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-08-at-93816-pm-b2321fa8.jpeg Royer Martínez de los Santos. (FUENTE EXTERNA)