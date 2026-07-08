RD ha enviado más de dos toneladas de ayuda a Venezuela; garantizan que llegarán a más necesitados

Fotografía de archivo de un avión de la Fuerza Aérea Dominicana que transportó ayuda humanitaria para las víctimas de los terremotos en Venezuela. ( FUENTE EXTERNA )

Más de dos toneladas de ayuda humanitaria han sido enviadas desde República Dominicana hacia Venezuela para asistir a las miles de personas afectadas por los terremotos que sacudieron varias regiones de ese país, informó este miércoles la diáspora venezolana residente en territorio dominicano.

Durante una rueda de prensa, los representantes de las organizaciones venezolanas aseguraron que las donaciones están siendo canalizadas a través de entidades que operan en Venezuela, con el propósito de garantizar que los alimentos, medicamentos, agua potable, ropa, artículos de higiene e insumos médicos lleguen realmente a las personas más necesitadas.

Hugo Sánchez, periodista venezolano y director ejecutivo de la plataforma de comunicación para el desarrollo Globalízate Radio, explicó que la diáspora mantiene contacto permanente con organizaciones en Venezuela responsables de distribuir la asistencia humanitaria en las comunidades afectadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-08-at-103926-am-593ae0c6.jpeg Hugo Sánchez, periodista venezolano y director ejecutivo de la plataforma de comunicación para el desarrollo Globalízate Radio, encabezó una rueda de prensa este miércoles 8 de julio del 2026. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Agradecen la labor de médicos y rescatistas

Los representantes agradecieron la solidaridad demostrada por el pueblo dominicano y el Gobierno, así como el respaldo de empresas, iglesias, medios de comunicación, voluntarios y ciudadanos que se han sumado a las jornadas de recolección y envío de ayuda.

Destacaron que la respuesta de República Dominicana refleja la hermandad entre ambas naciones y señalaron que, desde el inicio de la emergencia, dominicanos y venezolanos residentes en el país han trabajado de manera conjunta para organizar centros de acopio y coordinar el traslado de los donativos.

Asimismo, reconocieron la labor de médicos, enfermeros, rescatistas y personal de respuesta dominicano que viajaron a Venezuela para participar en las labores de búsqueda, rescate y atención de personas heridas.

Durante la última semana fueron habilitados centros de acopio en el Gran Santo Domingo, Higüey, Punta Cana, Baní, Boca Chica y Santiago de los Caballeros, donde, según afirmaron, la respuesta de la población superó las expectativas.

Más de 3,000 fallecidos

De acuerdo con los datos ofrecidos por la diáspora venezolana, los terremotos han dejado más de 3,000 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de familias damnificadas que requieren asistencia humanitaria y apoyo para la reconstrucción de sus comunidades.

Los representantes informaron que los centros de acopio continuarán recibiendo medicamentos, material médico-quirúrgico, alimentos no perecederos, agua potable, pañales y otros insumos de primera necesidad para mantener el envío de ayuda a la población afectada.

En la actividad participaron José Gómez, presidente de la Fundación Venezolanos en San Cristóbal; Hugo Sánchez, director ejecutivo de Globalízate Radio; Luisangela Solórzano, coordinadora país de Coalición por Venezuela; Iván Carrera, coordinador país de la Fundación Colonia de Venezuela en República Dominicana; Yuraima Amaya, representante de la Organización Diáspora Venezolana en República Dominicana; Lidlibeth Sifontes, de la Fundación Amigas por Venezuela; Ana María Rodríguez, de la Fundación Caminando Contigo; Thony López, de la Legión Internacional Brigada Venezuela, además de coordinadores del Comando por Venezuela en República Dominicana.