La República Dominicana se abstiene en votación de la ONU sobre embargo a Cuba

República Dominicana se abstiene en votación de la ONU sobre embargo a Cuba. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana se abstuvo ayer en la votación de la Asamblea General de la ONU que aprobó celebrar un debate urgente sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba.

La propuesta recibió el respaldo de 136 países, nueve votaron en contra y 30 se abstuvieron, entre ellos la delegación dominicana, lo que permitió incluir el tema en la agenda del pleno para una sesión extraordinaria.

La decisión supuso un revés diplomático para Washington, que intentó sin éxito impedir que la iniciativa impulsada por Cuba avanzara en la Asamblea.

Estados Unidos argumentó que no existían razones para tratar el asunto con carácter urgente, pero la mayoría de los Estados miembros respaldó la apertura del debate. Entre los países que votaron en contra estuvieron Estados Unidos, Argentina e Israel.

La ONU abre un debate extraordinario sobre el embargo

La votación no fue sobre la tradicional resolución anual que reclama el levantamiento del embargo, sino sobre la petición de Cuba de abrir un debate extraordinario para analizar los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Según La Habana, el endurecimiento de las sanciones ha agravado la crisis energética, las dificultades para acceder a combustible, alimentos y medicinas, y las condiciones de vida de la población.

Asimismo, dificulta la llegada de ayuda humanitaria y obstaculiza programas de cooperación internacional. Washington, por su parte, rechazó esos argumentos al afirmar que el Gobierno cubano intenta responsabilizar a las sanciones por la crisis interna que enfrenta la isla.

Con la aprobación de la iniciativa, la Asamblea General abrirá un espacio para que los Estados miembros expongan sus posiciones sobre el impacto del embargo y sus implicaciones.