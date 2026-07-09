El alcalde del municipio de Tireo, Paul Piña, encabezó este jueves una inusual protesta para denunciar el incumplimiento de las obras prometidas por el Gobierno Central hace un año.

Durante la actividad, llevó un bizcocho con una vela para "celebrar" el primer aniversario de lo que calificó como "falsas promesas" hacia esa demarcación de la provincia La Vega.

Piña afirmó que el municipio continúa sumido en el atraso debido a que los compromisos anunciados por las autoridades no se han materializado.

"Hoy es un día que estamos celebrando un año de falsas promesas, un año más de atraso para el municipio de Tireo", expresó el alcalde durante la manifestación.

El ejecutivo municipal criticó que, pese a las promesas realizadas públicamente, las obras continúan sin ejecutarse.

"Hoy es un día más de atraso lamentable para el municipio de Tireo. No nos vamos a reír, ni a aplaudir, ni a felicitar porque es un año de atraso para el país", sostuvo.

Obras prometidas

Según recordó el alcalde, el 9 de julio de 2025 el entonces ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, anunció, en presencia de autoridades locales, dirigentes del PRM y representantes de la sociedad civil, que el Gobierno avanzaría de manera inmediata en varias obras prioritarias para el municipio.

Entre los proyectos prometidos figuran la terminación del acueducto de Tireo, la conclusión del multiuso deportivo, la colocación de 32 kilómetros de asfalto y el mejoramiento de los caminos vecinales.

También la ejecución del contrato ya licitado con Yellow Construcción para la entrega de un camión compactador y un rodillo, equipos destinados a fortalecer los servicios municipales.

De acuerdo con Piña, un año después ninguno de esos compromisos ha sido cumplido.

Exhortó al Gobierno a honrar las promesas realizadas y ejecutar las obras que, asegura, son esenciales para el desarrollo del municipio.