Carolina Mejía llama a escuchar los reclamos de la población tras los cacerolazos

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía quien afirmó que las manifestaciones pacíficas fortalecen la democracia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Ante los cacerolazos que desde el lunes se han registrado en varios sectores del país, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó que las manifestaciones pacíficas fortalecen la democracia.

"Yo creo firmemente en la democracia y en una democracia que la gente se exprese libre y pacíficamente no le hace daño a la democracia, la fortalece", expresó Mejía.

Asimismo, señaló que las autoridades deben prestar atención a las razones que generan este tipo de manifestaciones ciudadanas.

"Lo que es la obligación del Gobierno, de los funcionarios, escuchar el sentir y las inquietudes de nuestra gente, eso es imprescindible. Como ejercicio democrático, creo que eso lo es, y lo que tenemos es que poner atención a lo que genera esas manifestaciones de la población de disgusto", agregó.

Los cacerolazos comenzaron el lunes

Desde el pasado lunes, los cacerolazos volvieron a escucharse en distintos sectores del país, incluyendo zonas del Distrito Nacional como Bella Vista, El Renacimiento, ensanche Naco y Arroyo Hondo.

La convocatoria, difundida a través de redes sociales por la artista y activista Melymel, llamó a los ciudadanos a hacer sonar ollas, calderos y otros utensilios de cocina como forma de protesta ante diversas situaciones sociales.

Entre los reclamos figuran el alto costo de los combustibles, el pago de impuestos, el aumento de la canasta familiar, los cuestionamientos por actuaciones policiales y otras problemáticas sociales.

El martes, los cacerolazos continuaron en otros sectores del Gran Santo Domingo. Localidades como Ensanche Ozama, El Millón, Evaristo Morales, Bella Vista, Naco, Arroyo Hondo, Alma Rosa, Los Cacicazgos y Sabana Perdida se sumaron a los cacerolazos desde sus viviendas.

Las declaraciones de la alcaldesa fueron ofrecidas el miércoles en una entrevista ofrecida a un medio de comunicación.