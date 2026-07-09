Estas son las cuatro empresas que construirán la Autopista del Ámbar

La Autopista del Ámbar tendrá una longitud aproximada de 35 kilómetros y una inversión de 28,800 millones. ( FUENTE EXTERNA )

El Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, serán las encargadas del diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, tras obtener la adjudicación del proyecto mediante una licitación pública convocada por el Fideicomiso RD Vial.

La adjudicación corresponde a la Licitación Pública Nacional FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0010, realizada por RD Vial en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Según el acta de adjudicación, el consorcio obtuvo la mayor puntuación técnica y económica al cumplir con los criterios establecidos en el pliego de condiciones.

La Autopista del Ámbar tendrá una inversión de RD$28,800 millones y busca reducir en más de 30 minutos el tiempo de recorrido entre Santiago y Puerto Plata.

El pliego de condiciones permitía la participación de empresas nacionales y extranjeras, así como de consorcios, con la condición de que la empresa líder mantuviera una participación mínima del 50 %. También autorizaba la subcontratación de hasta el 50 % de las tareas, previa aprobación de la entidad contratante.

Los requisitos

Para participar en el proceso, los oferentes debían estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), demostrar un mínimo de 20 años de experiencia en el sector construcción y acreditar capacidad financiera, incluida una línea de crédito equivalente al 15 % del presupuesto del proyecto.

Asimismo, las empresas debían comprobar experiencia en proyectos viales de gran envergadura ejecutados bajo la modalidad de diseño y construcción o llave en mano, incluyendo obras con puentes, viaductos o túneles, además de aplicar estándares internacionales de ingeniería y sistemas de gestión de calidad y ambiental.

Movilidad entre Santiago y Puerto Plata La Autopista del Ámbar es uno de los principales proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno para mejorar la movilidad entre Santiago y Puerto Plata, reducir los tiempos de desplazamiento y fortalecer la competitividad económica y turística de la región Norte.