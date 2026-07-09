Manifestación concluye sin incidentes; tránsito se vio afectado en el entorno de la Plaza de la Bandera

La manifestación convocada este jueves frente a la Plaza de la Bandera concluyó de manera pacífica. ( FUENTE EXTERNA )

La manifestación convocada este jueves frente a la Plaza de la Bandera concluyó de manera pacífica y sin incidentes, luego de reunir a varios cientos de ciudadanos que reclamaron soluciones a diversas problemáticas sociales y modificaciones al nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 3 de agosto.

Con banderas, cornetas, ropa alusiva a la patria y cacerolas, los participantes expresaron su rechazo a disposiciones de la nueva legislación que, a su juicio, restringen la libertad de expresión y la convierten en una "ley mordaza".

Consignas

Durante la concentración también se escucharon consignas contra la corrupción y demandas de mayor transparencia en la gestión pública.

Jóvenes procedentes de San Cristóbal, Herrera, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y otras localidades afirmaron estar cansados de que funcionarios les quiten lo que, según expresaron, "pertenece al pueblo".

Aunque la protesta transcurrió sin enfrentamientos ni alteraciones del orden público, la presencia de manifestantes provocó entorpecimiento del tránsito en las calles aledañas a la Plaza de la Bandera, donde se registraron retenciones vehiculares mientras se desarrollaba la actividad.

Una vez concluida la jornada, la circulación comenzó a normalizarse.