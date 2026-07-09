"Unidos jamás seremos vencidos": el clamor de ciudadanos en protesta

Manifestantes en la Plaza de la Bandera. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Bajo la consigna "Unidos jamás seremos vencidos", cientos de ciudadanos se concentraron este jueves frente a la Plaza de la Bandera para exigir soluciones a diversas problemáticas sociales.

Con banderas, cornetas, ropa alusiva a la patria y cacerolas, los manifestantes también reclamaron modificaciones al nuevo Código Penal, previsto para entrar en vigor el próximo 3 de agosto.

Los participantes sostuvieron que varios artículos de la normativa limitan la libertad de expresión, por lo que, a su juicio, se trata de una «ley mordaza».

Jóvenes procedentes de San Cristóbal, Herrera, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y otras localidades manifestaron, además, que están cansados de que funcionarios les quiten lo que, según dijeron, "pertenece al pueblo".

"Vengo de El Cacique y exijo un alto a la ley mordaza, una reforma policial y que no se violen nuestros derechos", expresó una manifestante.

Con un cartel que decía: "El pueblo no trabaja para el Gobierno; el Gobierno trabaja para el pueblo", Laura, una joven participante, afirmó que los funcionarios deben administrar los recursos públicos y destinarlos a resolver los problemas que afectan a los distintos sectores.

"Los funcionarios y el Gobierno deben administrar el dinero del pueblo, pero lo usan para lo que les da la gana y siguen cobrando. El pueblo no quiere saber de funcionarios", afirmó.

Entre los principales reclamos figuraron la inseguridad ciudadana, el alto costo de la energía eléctrica, el incremento de los precios de la canasta básica familiar, el abuso policial, los elevados impuestos y los préstamos sometidos en el Congreso, entre otras quejas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-09-at-60849-pm-2-65777839.jpeg Manifestantes con carteles en mano. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-09-at-60847-pm-5fa9acef.jpeg Entre las principales demandas figuraron la inseguridad ciudadana. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-09-at-60849-pm-1-a7d74eff.jpeg Ciudadanos protestan en la Plaza de la bandera. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/09/whatsapp-image-2026-07-09-at-60829-pm-1-35bbd522.jpeg Exigen soluciones diversas problemáticas sociales. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) ‹ >

Demandas de los manifestantes

En medio de la protesta, los asistentes entonaron el Himno Nacional, mientras otro grupo permanecía en silencio, con carteles en mano, como señal de rechazo a la "limitación de la libertad de expresión".

En un principio, la manifestación se desarrolló únicamente en la Plaza de la Bandera. Sin embargo, pasadas las 5:00 de la tarde, los ciudadanos avanzaron hacia la avenida Luperón, pese a la presencia de miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Aun bajo la lluvia, los manifestantes mantuvieron las banderas en alto y, en una sola voz, reiteraron que permanecerán unidos para defender sus derechos.

Cabe recordar que, durante los primeros tres días de esta semana, se registraron cacerolazos continuos en sectores como Ensanche Ozama, Bella Vista, Arroyo Hondo y Naco.

Continuidad de las protestas

Al concluir la jornada, los manifestantes reiteraron que continuarán movilizándose mientras sus reclamos no sean atendidos por las autoridades.

Entre consignas, banderas y cacerolazos, advirtieron que las protestas seguirán desarrollándose en distintos puntos del país en defensa de sus derechos y en rechazo a las medidas que consideran abusivas para la ciudadanía.