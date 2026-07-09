El Instituto Nacional de Transporte y Terrestre (Intrant) anunció que el aumento del pasaje anunciado por la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) para varias rutas de Santiago quedó sin efecto luego de un acuerdo alcanzado para instalar una mesa de diálogo que revisará las condiciones operativas del sector.

La decisión fue tomada tras una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte, donde ambas partes acordaron que cualquier modificación en las tarifas del transporte público deberá realizarse conforme a la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

A través de una nota de prensa, el Intrant informó que mientras se desarrollen los trabajos de la mesa técnica no habrá aumento del pasaje en las rutas de Santiago anunciadas por el gremio transportista.

"Hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar de manera técnica la estructura de costos del transporte de pasajeros. Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier decisión se sustente en estudios técnicos, el diálogo y el estricto cumplimiento de la ley", expresó Morrison.

Morrison indicó que la mesa de trabajo permitirá realizará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizar la estructura de costos del transporte de pasajeros y revisar los distintos factores que inciden en la prestación del servicio antes de considerar cualquier eventual ajuste tarifario.

Subsidios al transporte

En ese sentido, indicó que el Gobierno dominicano mantiene mecanismos de apoyo para mitigar el impacto de los costos operativos del transporte, entre ellos los subsidios a los combustibles y el programa Bonogás Chofer.

En ese sentido, destacó que el pasado año fueron entregadas más de 2,300 tarjetas Bonogás a transportistas de distintos gremios, incluyendo una parte importante de los afiliados a la CNTT, como parte de las acciones para contribuir a la estabilidad del servicio.

Asimismo, informó que hace aproximadamente 15 días el Intrant dispuso el envío de supervisores para verificar los casos de transportistas que aún no habían recibido el beneficio del Bonogás, con el propósito de gestionar las soluciones correspondientes y garantizar que quienes cumplen con los requisitos puedan acceder a ese apoyo.

De acuerdo con Morrison, más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país no respaldó ningún aumento del pasaje, lo que demuestra la voluntad mayoritaria del sector de privilegiar el diálogo y la concertación antes que decisiones unilaterales.

De su lado, Juan Marte agradeció la disposición del director ejecutivo del Intrant de recibir a la dirigencia de la CNTT y escuchar sus planteamientos. Asimismo, informó que, como resultado del encuentro, el gremio se comprometió a dejar sin efecto el aumento del pasaje anunciado y a no aplicar ningún incremento mientras se desarrollen los trabajos de la mesa de diálogo, donde serán evaluados técnicamente los costos operativos y las condiciones del servicio.