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protesta pacífica contra el Gobierno
protesta pacífica contra el Gobierno

VIDEO | La Plaza de la Bandera vuelve a ser escenario de protestas ciudadanas

La manifestación se produce luego de tres días consecutivos de cacerolazos

    Luego de tres días consecutivos de cacerolazos, ciudadanos de distintos sectores del país encabezaron este jueves una protesta pacífica contra el Gobierno.

    Los manifestantes, apostados frente a la Plaza de la Bandera, expresaron su inconformidad por el alto costo de la canasta familiar, el aumento de los impuestos, las actuaciones de agentes policiales, el elevado precio de los combustibles y otras problemáticas.

    Con carteles en mano, los manifestantes exigieron una respuesta del Gobierno

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    Los manifestantes expresaron su inconformidad por el alto costo de la canasta familiar. 
    Los manifestantes expresaron su inconformidad por el alto costo de la canasta familiar. (JUAN GUIO)
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    La Plaza de la Bandera ha sido escenario de múltiples protestas con los años. 
    La Plaza de la Bandera ha sido escenario de múltiples protestas con los años. (JUAN GUIO)
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    Infografía
    (JUAN GUIO)

      Descontento 

      En los cacerolazos participaron sectores como el Ensanche Ozama, El Millón, Evaristo Morales, Bella Vista, Naco, Arroyo Hondo, Alma Rosa, Los Cacicazgos y Sabana Perdida.

      La convocatoria para reclamar mejoras sociales fue realizada por la artista y activista Melymel, quien, a través de sus redes sociales, instó a la ciudadanía a hacer sonar calderos, cucharas y artículos de aluminio desde sus hogares.

      • Hasta el momento, el presidente de la República, Luis Abinader, no se ha pronunciado sobre las manifestaciones.

      Sin embargo, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dijo que es obligación del Gobierno y de los funcionarios escuchar el sentir y las inquietudes de la gente.

      "Como ejercicio democrático, creo que eso lo es, y lo que tenemos que hacer es prestar atención a lo que genera esas manifestaciones de disgusto en la población", dijo este jueves.

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      Desde antes de 2020, con las protestas por las elecciones municipales, hasta 2023 y años posteriores, grupos sociales han utilizado este espacio para expresar sus reclamos.

      TEMAS -

        Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.