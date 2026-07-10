Ocupan más de 340 porciones de presuntas drogas en Santiago Oeste

El general Jesús Tejada Tejada, comandante de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVAREZ )

Un total de 346 porciones de presuntas sustancias narcóticas fueron ocupadas durante un allanamiento realizado por agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público en una vivienda del sector Los Solares, en el distrito municipal Santiago Oeste, donde además fue arrestado un hombre.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel Martínez, alias "El Feo", quien, de acuerdo con las investigaciones, presuntamente se dedicaba a la venta y distribución de sustancias controladas en esa comunidad.

El general Jesús Tejada Tejada, comandante de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, informó que el operativo fue ejecutado por miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo de agentes del equipo SWAT y de la Policía Preventiva.

Evidencias incautadas

Explicó que durante la intervención ocuparon 302 porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana, y 44 porciones de un polvo blanco, que se presume corresponde a cocaína.

El reporte agrega que, además de las sustancias, fueron incautados un arma blanca, dos potes de ácido bórico, varias balanzas, fundas tipo ziploc, paquetes de tiras plásticas, tijeras, una mochila y otros materiales que, según las autoridades, eran utilizados para el empaque y distribución de drogas.

Tanto el detenido como las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.