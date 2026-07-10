Residentes de la calle Siete, en el sector Los Frailes II, Santo Domingo Este, denunciaron este viernes que desde hace más de cuatro días un apagón parcial afecta a la comunidad, obligando incluso al cierre de comercios.

Los comunitarios afirmaron que, pese a reportar la avería a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), la institución únicamente les informa que una brigada solucionará el problema. Sin embargo, continúan sin el servicio eléctrico.

Juan Aybar, propietario de un colmado en el sector, explicó que se ha visto obligado a cerrar su establecimiento y que gran parte de sus productos perecederos está a punto de dañarse.

"Tenemos casi cinco días sin luz. No aguantamos más, todo se está dañando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No dormimos ni podemos vender nada frío: ni refrescos, ni cerveza, ni jugos", expresó.

Con una vela encendida sobre el mostrador de su negocio, Aybar mostró la oscuridad que arropa la calle y sostuvo que la falta de electricidad no solo provoca pérdidas económicas, sino que también incrementa la inseguridad.

"¿Cómo dejo el colmado abierto? Son las seis (de la tarde), todavía es temprano, pero con este apagón uno está expuesto hasta a un atraco", manifestó.

En un pequeño puesto de frituras ubicado a orillas de la calle Siete, Sari Castro, bajo una lona que cubre su local improvisado, lamentó que el sustento diario de su familia esté en riesgo por la prolongada interrupción del servicio.

"Este es mi pequeño negocio. Vendo fritos y carne, pero como no tengo energía, lo que no vendo se daña y tengo que cerrar temprano. Me quedo un ratito más solo porque por aquí la gente me conoce", relató.

En el sector, sumido en una silenciosa oscuridad, apenas se escucha el ruido de una planta eléctrica instalada junto a una farmacia. Mariel de la Rosa explicó que, aunque el establecimiento donde trabaja logró abastecerse con una planta para continuar ofreciendo el servicio, el costo de mantenerla encendida resulta cada vez más elevado.

"Tenemos esa planta ahí desde hace tres días y la dueña de la farmacia ya ha pagado unos cuatro mil pesos, porque mantenerla encendida sale muy caro", indicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/whatsapp-image-2026-07-10-at-91724-pm-bae4a907.jpeg Los municipes se han visto en la necesidad de adquirir plantas electricas. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/whatsapp-image-2026-07-10-at-91722-pm-96abae10.jpeg Residentes en las afueras de las calles en Los Frailes. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/whatsapp-image-2026-07-10-at-91721-pm-d204efa6.jpeg Residentes de los Frailes han tenido que recurrir a la quema de neumáticos. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/whatsapp-image-2026-07-10-at-91723-pm-f7f755f5.jpeg Colmado afectado por la alta tanda de apagones. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) ‹ >

Asimismo, señaló que, pese a contar con ese equipo, algunos medicamentos corren el riesgo de dañarse porque varios congeladores no funcionan correctamente, lo que los ha obligado a trasladar parte de los insumos a otra sucursal.

"Los medicamentos necesitan mantenerse a temperaturas específicas para no perder sus propiedades. No hemos tenido que cerrar más temprano porque podemos encender algunos bombillos, pero sí hemos tenido que trasladar los insumos a otro lado", explicó.

Por su parte, el comunitario Remy Tejeda contó que tiene dos bebés y dijo sentirse desesperado porque durante las noches no pueden dormir debido al calor, mientras los alimentos continúan dañándose al no poder utilizar los electrodomésticos.

"Estamos siendo afectados por un apagón de más de cuatro días y lo único que nos dicen es que llamarán a la brigada. Yo tengo niños pequeños que ya tienen alergias por el calor; uno no duerme, solo echándose aire con cartones", expresó.

También cuestionó que Edeeste actúe con rapidez para suspender el servicio por falta de pago, pero tarde varios días en atender una avería.

"Y lo cara que está llegando la luz. Si fuera para cortarla, ellos vienen de una vez", reclamó.

Reacción de Edeeste

De igual forma, otro residente identificado como David Cherisa aseguró que ha realizado múltiples reportes; sin embargo, afirmó que la empresa distribuidora solo le hace, según sus palabras, "falsas promesas".

"He hecho todo lo que está a mi alcance. Incluso fui a servicio al cliente, visité varias oficinas y nada", aseguró.

Los comunitarios señalaron salones de belleza, veterinarias, gomeras y establecimientos de comida que se mantienen cerrados desde el lunes, situación que según citaron representa una elevada pérdida económica para los propietarios.

Durante la protesta por la falta de energía eléctrica, uno de los residentes se comunicó por teléfono con una asistente de Edeeste para conocer el estado del reporte realizado.

Según la representante de la distribuidora, la brigada asignada estaría visitando el sector.

No obstante, los comunitarios sostienen que esa misma respuesta la reciben desde el pasado lunes.

Reiteran que mientras la avería continúa sin ser atendida, las pérdidas económicas, el deterioro de los alimentos y las dificultades para desarrollar sus actividades cotidianas siguen aumentando.