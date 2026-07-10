En un mes, Ocoa suma más de 15,437 plantas de marihuana decomisadas

En el lugar, las autoridades desmantelaron cultivos del vegetal en esa demarcación. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En menos de un mes, la provincia de San José de Ocoa se ha convertido en el centro de varios operativos contra el cultivo ilegal de marihuana, con un total de 15,437 plantas decomisadas por las autoridades en diferentes intervenciones realizadas en zonas montañosas.

La confiscación más reciente fue informada ayer jueves por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que localizó una plantación de 45 plantas del vegetal en la comunidad rural Los Limoncillos.

De acuerdo con la institución, la plantación fue encontrado durante labores de rastreo y vigilancia apoyadas por helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana, drones y equipos operativos que participan en una investigación en curso.

En el lugar, las autoridades también ocuparon dos viveros incinerados, envases utilizados para la germinación de plantas, una bomba para fumigar, tanques, una malla de sombra, dos celulares, dinero en efectivo y otras evidencias.

Apresan haitianos

Durante la operación fueron detenidos dos ciudadanos haitianos, quienes fueron entregados al Ministerio Público.

Este hallazgo se suma al desmantelamiento de una plantación de 15,392 plantas de presunta marihuana en las lomas del distrito municipal El Pinar, operativo que las autoridades calificaron como el mayor decomiso de este tipo registrado en República Dominicana.

En esa intervención participaron más de 70 agentes durante tres días de labores de vigilancia, rastreo e incautación.

Además de las plantas, fue localizada una vivienda utilizada como centro de acopio, donde se ocuparon marihuana procesada, trituradoras, fertilizantes, paneles solares, una prensa hidráulica, balanzas y otros equipos.

La DNCD informó que, junto al órgano acusado r mantiene las investigaciones para determinar si ambos casos están relacionados y continúa las labores de búsqueda en las zonas montañosas de San José de Ocoa para detectar otros posibles cultivos ilegales.

Destruyen tonelada de drogas El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destruyó ayer más de 1,144 kilogramos de drogas incautadas en operativos realizados por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en distintas zonas del país. Del total eliminado, 928 kilogramos correspondían a marihuana, mientras que también fueron destruidos más de 213 kilogramos de cocaína, además de crack y éxtasis. La provincia Peravia concentró la mayor cantidad decomisada, con más de 941 kilogramos de sustancias. La destrucción se realizó en el Campamento Militar 16 de Agosto, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

Leer más Desmantelan otra plantación de marihuana en San José de Ocoa; la mayor hasta ahora en el país