Presentarán Plan de Ordenamiento Territorial para organizar el crecimiento de Verón-Punta Cana

Palacio Municipal Distrito Municipal Turistico Veron Punta Cana donde será presentado el documento técnico del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Junta del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, presentará el próximo jueves 16 de julio, a las 10:00 de la mañana, el Documento Técnico del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT), un instrumento concebido para orientar el crecimiento urbano, económico y ambiental de uno de los territorios de mayor expansión de la República Dominicana.

La actividad se desarrollará en el Salón Gran Bávaro Princess, en Punta Cana, con la participación de autoridades nacionales y municipales, representantes del sector empresarial, organizaciones comunitarias e instituciones vinculadas al desarrollo territorial.

La presentación oficial del documento había sido reprogramada aproximadamente en dos ocasiones por las autoridades competentes, por lo que la convocatoria para el próximo 16 de julio marca la reactivación de un proceso esperado por los distintos sectores vinculados al desarrollo del distrito turístico.

Crecimiento urbano

El PMOT constituye una herramienta estratégica de planificación que permitirá establecer criterios para el uso y ocupación del suelo, organizar el crecimiento urbano, proteger las áreas de valor ambiental, fortalecer la movilidad y los servicios públicos, además de orientar las inversiones públicas y privadas bajo un modelo de desarrollo sostenible.

La presentación del documento técnico constituye uno de los hitos más importantes del proceso de formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, una iniciativa concebida para dotar a Verón-Punta Cana de una herramienta que permita gestionar de manera ordenada su acelerado crecimiento urbano, poblacional y turístico.

Proceso de elaboración

El proceso comenzó oficialmente en julio de 2023, cuando las autoridades anunciaron el inicio de la elaboración del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.

En esa ocasión se informó que el proyecto sería desarrollado mediante estudios técnicos, diagnósticos del territorio y un proceso de consultas con los distintos sectores sociales, económicos e institucionales.

Asimismo, se explicó que el plan establecería una visión de desarrollo a largo plazo, definiendo la vocación de las diferentes zonas del distrito municipal y regulando el uso del suelo para garantizar un crecimiento organizado.

Desde entonces, el proceso ha avanzado mediante levantamientos técnicos, análisis especializados y validaciones institucionales, incluyendo la revisión del instrumento por parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como parte del procedimiento establecido en la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

La elaboración del PMOT también ha coincidido con el fortalecimiento de las competencias del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana en materia de gestión territorial.

En mayo de 2025, la Junta Distrital notificó la terminación de los acuerdos que mantenía con el Ayuntamiento de Higüey relacionados con el cobro de arbitrios y la administración del uso de suelo, al considerar que la Ley 368-22 otorga a los gobiernos locales las facultades para ejercer esas competencias dentro de su jurisdicción.

Con la presentación del documento técnico, las autoridades buscan poner a disposición de la ciudadanía y de los distintos actores involucrados la propuesta que servirá de base para la planificación del desarrollo de Verón-Punta Cana, una demarcación que concentra una de las mayores dinámicas de crecimiento del país y que enfrenta importantes desafíos en materia de urbanización, movilidad, infraestructura, servicios públicos y preservación de los recursos naturales.

El Documento Técnico del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial está llamado a convertirse en la principal guía para la toma de decisiones sobre el desarrollo de Verón-Punta Cana, procurando un equilibrio entre la expansión de las inversiones, la protección del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, mediante un modelo de crecimiento ordenado y sostenible.