Unade gradúa 144 nuevos médicos especialistas para fortalecer el sistema de salud

La graduación contó con la presencia de oficiales de diferentes instituciones. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Nacional para la Defensaa (Unade), adscrita al Ministerio de Defensa (Mide), promovió a 144 nuevos médicos especialistas formados en los hospitales militares universitarios docentes.

La graduación busca fortalecer el sistema nacional de salud con profesionales especializados en diferentes áreas.

El acto se realizó en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa y estuvo encabezado por el mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, en representación del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, junto a los ministros de Salud Pública, Víctor Atallah, y de Educación Superior, Rafael Santos Badía, además del rector de la Unade, mayor general Rafael Vásquez Espínola.

Los especialistas fueron formados en el Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas y en el Hospital Militar Universitario Docente FARD "Dr. Ramón de Lara". Ambos centros desarrollan los programas de residencias médicas bajo la coordinación académica de la Unade.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/70256956-7709-4fa6-8957-cf244994137a-101fe561.jpg Militares participantes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/d08ce4f0-d74e-4406-a20c-43a6531c5f57-c104ab76.jpg Una de las reconocidas recibe un percamino por parte del mayor general Vásquez Espínola. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/2d5a32ec-8dc9-4fc6-b6a2-b07253031111-5ab442d2.jpg Los medicos militares se prepartan cada dia para ofrecer un mejor servicio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/cec3e949-bc4c-4c48-8744-7c91df435b87-3aa78954.jpg A la graduación asistió el ministro de Defensa, Víctor Atallah. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/10/1fd33df8-bfee-40f4-894d-071f70021dc9-0fb024ba.jpg Mayor general Rafael Vásquez Espínola, rector de Unade. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Las especialidades

En esta promoción egresaron médicos en 17 especialidades, entre ellas Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Anestesiología, Ortopedia, Gastroenterología y Nefrología. También fueron incorporadas por primera vez las residencias de Otorrinolaringología y Neurocirugía.

El rector Vásquez Espínola destacó que la institución es la única universidad del país con dos hospitales militares universitarios docentes. Señaló que ambos centros han formado más de 4,568 especialistas, contribuyendo al fortalecimiento del sistema sanitario y al desarrollo nacional.

Durante la ceremonia fueron reconocidos por su excelencia académica la asimilada policial Alexandra Estepan, en Gastroenterología, y el doctor Alfred Molina Presbot, en Medicina Interna. Las autoridades exhortaron a los nuevos especialistas a ejercer con ética, compromiso y vocación de servicio.