Abandonan decenas de cajas de medicamentos en una calle de Dajabón

Decenas de cajas de medicamentos fueron encontradas a la intemperie en Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

Decenas de cajas de medicamentos, algunas con fecha de vencimiento durante este mes de julio, fueron dejadas abandonadas en una calle próxima al parador de Dajabón y al canal Juan Calvo, en esta provincia fronteriza.

El hallazgo fue realizado por una persona que transitaba por el lugar y que, sorprendida por la cantidad de productos farmacéuticos tirados a la intemperie, documentó la escena y alertó a este medio de comunicación.

Entre los medicamentos observados figuran jarabes, incluyendo productos utilizados para tratar afecciones respiratorias, así como otros fármacos cuyo manejo y eliminación deben realizarse bajo estrictas medidas de seguridad.

La escena ha causado malestar entre ciudadanos que aseguran que, mientras numerosas familias de escasos recursos acuden diariamente a hospitales y centros de salud en busca de medicamentos que muchas veces no reciben, cajas y frascos aparecen abandonados en plena vía pública.

Riesgos y consecuencias

"Son medicamentos que necesita la gente más pobre y no se los entregan. Ese dinero sale de nuestros impuestos. Esto es una injusticia y alguien tiene que responder", expresó un comunitario.

Además del posible desperdicio de recursos, la presencia de estos productos en un espacio abierto representa un serio peligro para la población. Niños, personas en condiciones de vulnerabilidad o ciudadanos desconocedores de sus efectos podrían recogerlos, consumirlos o intentar comercializarlos de manera irregular.

El abandono de medicamentos también podría provocar contaminación ambiental, especialmente por la cercanía del canal Juan Calvo, debido a que sus componentes químicos pueden llegar al suelo o al agua si no son retirados y eliminados siguiendo los protocolos correspondientes.

Reacciones y solicitudes

Hasta el momento se desconoce la procedencia de los medicamentos, quién los depositó en el lugar y si pertenecen a un hospital, una farmacia, un almacén público o alguna institución privada.

En tal sentido, los comunitarios solicitan la intervención inmediata de la Dirección Provincial de Salud de Dajabón, el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública y las autoridades ambientales, a fin de retirar los medicamentos y abrir una investigación que permita establecer responsabilidades.