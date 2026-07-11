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detenciones migratorias República Dominicana
detenciones migratorias República Dominicana

Más de 1,300 indocumentados deportados hacia Haití tras operativos de Migración

Los operativos incluyeron la colaboración de fuerzas militares y policiales en la captura de casi 1,800 personas

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    Más de 1,300 indocumentados deportados hacia Haití tras operativos de Migración
    Extranjeros de nacionalidad haitiana detenidos durante los operativos de este 10 de julio de 2026 de la Dirección General de Migración. (FUENTE EXTERNA)

    En las últimas 24 horas, la Dirección General de Migración (DGM) informó la detención de  1,798 haitianos indocumentados en una red de operativos desplegados en toda la geografía nacional.

    De acuerdo con una nota informativa de la instituición, en el día de ayer se ejecutaron acciones simultáneas en distintas provincias del país, con el apoyo de las fuerzas militares y policiales, que concluyeron en 1,360 deportaciones terrestres hacia Haití de personas que no pudieron demostrar un estatus migratorio regular.

    En estas acciones, 1,520 extranjeros fueron aprehendidos por Agentes de Reacción Rápida (ARR) de la DGM y otros 278 entregados a la institución, por miembros de las fuerzas militares y policiales, luego de completar los procesos y protocolos correspondientes conforme a la Ley General de Migración.

    Lugares de los operativos

    Solo en en el sur y suroeste del país, detuvieron en Pedernales 150 indocumentados, en Elías Piña 114 y en Independencia otros 87. En el Distrito Nacional, en cambio, hubo 196 capturas con el respaldo de la Policía Nacional.

    RELACIONADAS

    En Pedernales, las intervenciones abarcaron el municipio cabecera, Oviedo, Juancho, La Colonia, Manuel Goya, Tres Charcos, Aguas Negras, Mencía, La Altagracia, Ávila y Paso Sena.

    En Elías Piña, tuvieron lugar en Comendador y los sectores Las Hortensias, La Gallera, Galindo, Aduana y La Antena; mientras que en Independencia (Jimaní) aprehendieron a 87 y en Barahona a 61, en operativos realizados en Paraíso, Juan Esteban, Los Patos, Enriquillo, Fundación, Cabral y en La Guázara, entre otros sectores.

    El despliegue abarcó las provincias de las regiones Norte, Este y Ozama, es decir Santo Domingo. Los lugares intervenidos en estos casos incluyen: 

    • Santiago
    • Montecristi
    • Dajabón
    • Valverde
    • La Vega
    • Puerto Plata
    • Espaillat
    • María Trinidad Sánchez
    • Duarte
    • Sánchez Ramírez
    • Hermanas Mirabal
    • Monseñor Nouel
    • Samaná
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