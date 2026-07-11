Extraditan a Estados Unidos a dos dominicanos acusados de narcotráfico a gran escala

Fotografía cedida por la DNCD de los dominicanos solicitados en extradición por Estados Unidos bajo la acusación de narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

Dos ciudadanos dominicanos fueron extraditados este sábado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico a gran escala y otros delitos ante tribunales de la ciudad de Nueva York.

Los extraditados son Luis Ezequiel Then Martínez y Carlos Pisandro Peña Tejeda, también conocido como Bertinio Emilio Peguero o "Papá", quienes fueron entregados a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y trasladados bajo custodia en un vuelo comercial con destino a territorio norteamericano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/whatsapp-image-2026-07-11-at-95024-am-3bb47ac6.jpeg Fotografía cedida por la DNCD de los dos dominicanos que fueron extraditados a los Estados Unidos bajo la acusación de narcotráfico. (FUENTE EXTERNA)

De acuerdo con el decreto 337-26, Then Martínez es requerido por la Corte Suprema del Estado de Nueva York, donde enfrenta cargos por asociación delictuosa en segundo grado, operar como traficante de drogas a gran escala, venta de sustancias controladas en primer grado y posesión criminal de narcóticos en primer y tercer grado.

En el caso de Peña Tejeda, su extradición se realizó en virtud del decreto 365-26. Es reclamado por un tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunta asociación delictuosa para importar sustancias controladas a Estados Unidos desde el extranjero.

La acusación incluye el tráfico de 500 gramos o más de una sustancia que contenía cocaína, además de otros delitos, según detalla un comunicado de prensa de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Cooperación internacional

Las autoridades indicaron que ambas extradiciones se realizaron conforme a los procedimientos legales establecidos y en cumplimiento de los compromisos de cooperación internacional asumidos por la República Dominicana para combatir el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas.

El proceso fue coordinado por la Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD, con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), como parte de los mecanismos de cooperación entre ambos países en materia de persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.