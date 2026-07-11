Dos conductores de nacionalidad dominicana abandonaron los vehículos que conducían y escaparon al percatarse de la presencia de miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), dejando a 30 nacionales haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo realizado en la comunidad Higüerito Peñuela, del distrito municipal Amina, municipio Mao, provincia Valverde.

De acuerdo con el ERD, los militares interceptaron un automóvil Hyundai Sonata LF, de color blanco, en cuyo interior fueron encontrados nueve ciudadanos haitianos, todos hombres y sin documentos migratorios.

Asimismo, fue detenida una furgoneta Hyundai, también de color blanco, en la que eran transportados otros 21 extranjeros en condición migratoria irregular, distribuidos en 12 mujeres, tres hombres y seis menores de edad.

Bajo custodia militar

La institución informó que, al aproximarse los soldados, los conductores dominicanos emprendieron la huida, dejando abandonados los vehículos junto con los migrantes.

Los 30 nacionales haitianos y los dos vehículos fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4.ª Brigada de Infantería del ERD, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Posteriormente, los extranjeros fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para el proceso establecido por la legislación vigente.

El Ejército indicó que mantiene el fortalecimiento de las operaciones de vigilancia e interdicción en las provincias fronterizas y en otras zonas bajo su responsabilidad.

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